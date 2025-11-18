Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Día clave para la Zona de Bajas Emisiones de Valencia
Pleno del Ayuntamiento de Valencia, imagen de archivo. Ayto Valencia

DIRECTO | Pleno del Ayuntamiento de Valencia

Sigue el minuto a minuto de la sesión ordinaria de este jueves correspondiente al mes de octubre

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:23

10:09

Comienza el pleno con varios puntos de trámite.

10:08

El Ayuntamiento cambia la fecha del pleno de diciembre. Será el 22, el mismo día que el Gordo.

10:07

El PP desvela que hará otra propuesta de la ZBE en el pleno. El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, no la desgrana ante los medios. Asegura que no ha habido reuniones con PSPV y Compromís porque querían hablar «de un modelo de ciudad que perdió las elecciones».

09:47

Surrealista intervención de José Gosálbez, portavoz municipal de Vox, que dice que no han cambiado el sentido del voto con la ZBE, luego admite que sí a preguntas de este diario y luego insiste en que no lo han hecho.

09:33

Vuelan los cuchillos en los alrededores de la escalera del Ayuntamiento. Todos dan por hecho que la ZBE no va a salir adelante y ya se están echando las culpas mutuamente.

09:21

Buenos días a todos y bienvenidos al pleno del Ayuntamiento de Valencia de noviembre, donde se debatirán los presupuestos para 2026 y, sobre todo, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

