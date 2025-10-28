DIRECTO | Pleno del Ayuntamiento de Valencia
Sigue el minuto a minuto de la sesión ordinaria de este jueves desde el Consistorio
Valencia
Martes, 28 de octubre 2025, 09:38
10:18
Hablamos ahora del Not Mestalla y el prometido polideportivo de Beniferri.
10:17
Aprobada la ampliación del IVO, como no podía ser de otra manera.
10:05
Compromís votará en contra porque se perderá parte del parque, cuya zona verde se trasladará a otra zona de la ciudad. Así lo explica Sergi Campillo.
10:04
Empieza el debate con la ampliación del IVO.
10:02
Emotivo minuto de silencio el que se ha vivido en el Ayuntamiento de Valencia, roto por aplausos, lo que no está permitido según el reglamento.
10:00
Empieza el pleno con recuerdo al 29 de octubre del pasado año. «Mañana se cumple un año de la mayor tragedia que ha vivido nunca esta ciudad», dice la alcaldesa Catalá.
09:50
Estamos con las declaraciones previas del pleno, donde Mazón y el aniversario de la tragedia que se llevó a 17 vecinos de la ciudad monopolizan las intervenciones.
09:34
El pleno de hoy, por cierto, empezará con un minuto de silencio. Mañana será día de luto oficial y las banderas ondearán a media asta.
09:32
Los concejales de Compromís llevan chapas que piden la dimisión de Mazón y Lucia Beamud y Lluïsa Notario, camisetas donde se lee “20:11 ni oblit ni perdó”.
09:27
Buenos días a todos y bienvenidos al directo del pleno del Ayuntamiento de Valencia de octubre. Sé que estabais esperándolo.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
- 2 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
- 3 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
-
4
-
5
- 6 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
-
7
- 8 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
-
9
- 10 El asesino en serie Ferrándiz «tiene un futuro complicado» tras salir del anonimato
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad