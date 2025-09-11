DIRECTO | Debate sobre el estado de la ciudad de Valencia
Sigue el minuto a minuto del pleno del Ayuntamiento de este 11 de septiembre
Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:14
10:42
En materia de ayudas por la riada, se tramitaron 900 expedientes por valor de 1,1 millones de euros.
10:41
La alcaldesa enumera los ahorros por las tasas de prestación de servicios en obras por daños de la dana, la bonificación del ICIO... Según los datos, el escudo fiscal ha supuesto un ahorro superior a 2,7 millones de euros.
10:40
Habla de que el Ayuntamiento ha movilizado 52 millones en la reconstrucción y un escudo social, este último ha sido «necesario para no sobrecargar su esfuerzo y poner el capital par que las familias pudieran recuperarse».
10:39
Agradece especialmente a los ayuntamientos de Madrid, Málaga, Barcelona y París por su apoyo logístico y emocional.
10:38
«Todo el personal municipal estuvo a la altura», explica Catalá sobre el 29-O mientras dice que los ataques hacia estos efectivos le duelen, especialmente, las críticas «partidistas y distorsionadas».
10:36
«Si esta ciudad ha conseguido levantarse y recuperarse ha sido gracias al enorme equipo humano que trabaja en este Ayuntamiento. Les pedimos más y no dudaron en dar más», agradece la alcaldesa la labor de funcionarios, bomberos, policías locales, trabajadores de limpieza...
10:35
La primera edil recuerda la riada del pasado 29 de octubre «nunca se olvidará» en recuerdo de las víctimas. «Queda trabajo por hacer, pero no vamos a parar de trabajar como lo hemos hecho desde el primer momento», explica Catalá agradeciendo el apoyo recibido por otros ayuntamientos y voluntarios.
10:33
Discurso de la alcaldesa
Tras este frenesí de anuncios, Catalá toma la palabra en el hemiciclo.
10:27
Agencia para el alquiler
«Tampoco vamos a dejar de lado el asunto de la vivienda», ha dicho Catalá ante los periodistas como pretexto para anunciar que el Ayuntamiento va a poner en marcha una agencia de alquiler que mejore las ventajas del propietario y los inquilinos.
10:25
Más policías de barrio
Por otro lado, la alcaldesa ha anunciado que la Policía de Barrio sumará nuevos efectivos este otoño y la USAP contará con 80 nuevos efectivos.
10:25
«Valencia va a ser la primera ciudad europea autosuficiente en suministro en agua potable en caso de grandes emergencias», ha sentenciado.
10:24
Catalá ha comentado que Valencia junto con París son las únicas ciudades europeas con doble red de agua, una de ellas para agua potable y otra para el riego y el baldeo. Esta última también será renovada.
10:23
Asimismo, se van a renovar 8,6 kilómetros de arterias principales de tuberías de agua potable. Gracias a estas obras, se hará más fuerte el sistema y se garantizará el agua en caso de emergencia.
10:21
En este proyecto también se contemplan cuatro plantas potabilizadoras, para las que se adquirirán grupos electrógenos para que estas infraestructuras mantengan su funcionamiento en caso de apagones.
10:20
«Si el canal Júcar-Turia y sus dos entradas fallaran, nosotros tendríamos agua almacenada para 24 horas. Con este plan aumentaremos a 48 horas. Además, con las nuevas infraestructuras vamos a construir nuevos 4 pozos municipales», continúa.
10:18
Megainversión para agua potable en emergencias
«El ayuntamiento va a movilizar 120 millones de euros en infraestructuras para ser autosuficiente en términos de agua potable en casos de emergencia», señala la alcaldesa.
10:17
«Seguridad». Esta será la palabra clave con la que la primera edil afronta el pleno: «Hoy quiero remarcar alguna de las medidas que vamos a desgranar en el debate. El nuevo curso político tiene una palabra clave, 'seguridad'.»
10:14
Catalá convoca a la prensa en Alcaldía
Me cuenta Gonzalo Bosch que antes del turno del PP en los canutazos, la alcaldesa ha convocado a los medios en el despacho de Alcaldía.
10:11
Gosálbez también ha avanzado que anunciará medidas para los agricultores a lo largo del debate y a ha denunciado que cada menor no acompañado «cuesta 6.000 euros al mes» y, mientras la ciudadanía reclama ayudas para la vivienda, «Sánchez nos quiere encajar a todos esos menores».
10:08
Durante el resto de su comparecencia, el edil voxista ha hecho balance de gestión de sus áreas de gobierno: la limpieza de la Albufera tras la dana, la contratación de 237 nuevos empleados municipales, las ayudas para autónomos, la eliminación de «cursos ideológicos sobre género», la promoción de las fiestas populares, o el regreso de la Cruz de Mayo al Consistorio han sido algunas de estas iniciativas.
10:03
«El Gobierno de la ciudad de Valencia y Vox estamos trabajando y es absolutamente leal a los valencianos. Vamos a seguir siendo leales al equipo de gobierno y exigimos la misma lealtad. Tenemos el mismo discurso aquí, como en España, como en la Diputación, como en les Corts», ha asegurado Gosálbez.
10:02
Llega el turno del equipo gobierno local. En este caso, el portavoz de Vox, José Gosálbez ha arremetido duramente contra el presidente del Ejecutivo argumentando que hoy, 11 de septiembre, «los concejales vamos a trabajar, no como Sánchez que ha consentido que no haya pleno en el Congreso por el día festivo en Cataluña».
10:01
José Gosálbez (Vox)
10:01
La portavoz de Compromís ha expuesto otros problemas que a su juicio tiene Valencia como la vivienda, el cambio climático o el turismo. Ante estos asuntos, desde la formación nacionalista proponen limitar los precios del alquiler, plantar 10.000 nuevos árboles en la ciudad o implementar la tasa turística.
09:57
La concejala nacionalista ha recordado el impacto de la dana como un fenómeno «que atraviesa la memoria de todos los valencianos». «La alcaldesa miró a otro lado hasta que no tenía otro remedio». Ella es conocedora que el presidente Mazón es el principal responsable de lo que pasó. Siempre lo ha protegido. De defender al PP o a los vecinos eligió defender a su partido. Si no reclama responsabilidades al president no podrá continuar como alcaldesa«, ha atacado Robles.»
09:54
«Para que Valencia sea mejor, la alcaldesa debe contar con la voz de las asociaciones. Dicho esto, vamos a evaluar el trabajo de Catalá», ha proseguido Robles sobre la participación ciudadana en esta sesión plenaria.
09:52
Papi Robles (Compromís)
Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha señalado que la alcaldesa «ha perdido el debate antes de empezarlo al convocar rápidamente un pleno para que la gente no participe». «Aún así tendremos 45 entidades que pedirán mejorar la situación crítica de Valencia», ha aseverado.
09:50
«Creo que es muy significativo que una ciudad que se gastó millones en acoger refugiados de Ucrania ahora mismo responda a una carta para decir que no se acojan menores migrantes. Debemos pensar qué clase de ciudad somos si no podemos acoger a niños que viven aquí sin sus padres», ha concluido Sanjuan.
09:50
«Valencia está en crisis y reto a la alcaldesa a decirme qué tiene preparado para 2026. Lo que tenemos que hacer nosotros es presentarnos como una alternativa a este mandato de la especulación y el coche», ha proseguido el edil socialista.
09:50
Borja Sanjuan (PSPV)
Me cuenta Gonzalo Bosch que el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, ha asegurado ante la prensa que Catalá «intentó que vinieran las menores entidades posibles como demostración que no está orgullosa de su mandato»: «La gente aún así ha respondido y estará aquí para mostrar su descontento».
09:47
Canutazos de los grupos políticos
09:46
En cambio, fuentes del equipo de gobierno resaltaron que la intervención de cerca de medio centenar de colectivos, «una alta participación«, demostró »que las críticas de la oposición no eran ciertas».
09:46
De hecho, la participación ciudadana en el hemiciclo ya causo los primeros dimes y diretes en la jornada de ayer pues los grupos de la oposición, tanto PSPV como Compromís, acusaron a la alcaldesa de limitar la participación ciudadana «al anunciar la fecha tan sólo con 48 horas de antelación, demostrando de nuevo la falta de respeto hacia las entidades vecinales y sociales de esta ciudad».
09:40
Mientras esperamos la primera comparecencia ante los medios, la del grupo municipal del PSPV, que acumula ya un retraso de unos diez minutos, les adelanto que estaremos ante un pleno largo pues hasta 45 asociaciones vecinales y entidades sociales han solicitado intervenir en el debate.
09:37
Veremos qué anuncios nos tiene reservados la alcaldesa... Para ello deberán seguir toda la información en LAS PROVINCIAS: en este directo les iremos contando cada intervención, cada detalle del pleno y cada noticia en tiempo real; pero, para ampliar los pormenores de cada medida que se anuncie, les recomendamos hacer una lectura reposada de las mismas en nuestra web.
09:33
Ni que decir cabe que las intervenciones más esperadas serán las de la alcaldesa María José Catalá, que ya dijo que entre sus prioridades de cara a este nuevo curso político se encontrarían la vivienda, la seguridad, la reducción de la deuda municipal o la prevención frente a emergencias . Un buen ejemplo de este último aspecto es la información adelantada por este diario sobre la videovigilancia frente a riadas en el Plan Sur.
09:27
Lo que sí sabemos seguro es que el debate vendrá cargado de noticias. Véase como ejemplo la exclusiva adelantada por LAS PROVINCIAS sobre una de las medidas estrella derivada de las lecciones aprendidas tras la fatídica dana del pasado 29 de octubre: El Ayuntamiento instalará cámaras en el nuevo cauce del Turia para vigilar crecidas
09:23
El debate como tal arrancará a las 10:30, o eso indica la planificación horaria, pero desde las 9:30, en menos de diez minutos empezaremos a conocer las posturas de los distintos grupos políticos en los canutazos a la prensa.
09:19
Hoy no estoy solo en la cobertura de este pleno tan trascendental. Mi compañero Gonzalo Bosch les irá contando cada noticia que vaya saliendo a lo largo del debate en nuestra página web.
09:12
Saludos, muy buenos días desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valencia. Esperamos que hayan podido descansar de lo lindo en estas vacaciones porque este jueves el hemiciclo municipal celebra el esperado debate sobre el estado de la ciudad. Casi nada para arrancar el nuevo curso político en el Consistorio.
