DIRECTO | Debate sobre el estado de la ciudad de Valencia

La concejala nacionalista ha recordado el impacto de la dana como un fenómeno «que atraviesa la memoria de todos los valencianos». «La alcaldesa miró a otro lado hasta que no tenía otro remedio». Ella es conocedora que el presidente Mazón es el principal responsable de lo que pasó. Siempre lo ha protegido. De defender al PP o a los vecinos eligió defender a su partido. Si no reclama responsabilidades al president no podrá continuar como alcaldesa«, ha atacado Robles.»