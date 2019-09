Día Sin Coche en Valencia: recorrido de las rutas ciclistas y horario del concierto tributo a Queen Imagen de archivo de una marcha ciclista por el Día Sin Coche. / LP Las rutas saldrán de seis barrios de Valencia y llegarán a la plaza del Ayuntamiento, donde habrá un concierto de tributo a Queen LOLA SORIANO Viernes, 20 septiembre 2019, 17:59

El Día Sin Coche se celebra el domingo 22 de septiembre en Valencia con una jornada de transporte público gratis, ruras en bici y un gran concierto homenaje a Queen en la plaza del Ayuntamiento a las 12 horas. Estos son los horarios y recorridos de las rutas ciclistas, que partirán desde diferentes barrios y confluirán en el centro de Valencia:

Ruta 1. Poblats Marítims / Algirós

10.00 h. Plaça del Rosari (Cabanyal)

10.00 h. Campus Tarongers (Facultat de Magisteri-Ciències Socials). Av. dels Tarongers

10.35 h. Punt intermedi. Mercat Algirós. Plaça Sant Felip Neri.

Ruta 2. Benimaclet / Rascanya / La Zaidía

10.00 h. Plaça de Benimaclet

10. 35 h. Parc Orriols junt estadi Llevant

10.40 h. Plaça Salvador Allende

10.45 h. Parc Marxalenes, entrada C. Sant Pancraci

Ruta 3. Campanar / Benicalap

10.00 h. Parc de Benicalap entrada Av. Burjassot

10.40 h. Plaça de l'església de Campanar

Ruta 4. L'Olivereta / Patraix / Jesús

10.00 h. IES Misericòrdia. C. Casa de la Misericòrdia, 34

10.35 h. Plaça Patraix

Ruta 5. Quatre Carreres / L'Eixample

10.00 h. Centre de Salut Sant Marcel.lí, C. Salvador Perles

10.35 h. Parc Central. Entrada Carrer Filipines

Ruta 6. Poblats Marítims / Camins al Grau / Quatre Carreres

10.00 h. Punto de salida. Estació Tranvía Nazaret. Carrer Fontilles

10.35 h. Pavelló Font de Sant Lluís.

El concierto tributo a Queen, a las 12 horas

Desde la Agencia de la Bici recomiendan a los participantes que acudan a estos puntos de salida con al menos 20 minutos de antelación para poder coger los mapas que deberán presentar al finalizar el recorrido en la plaza del Ayuntamiento para recibir una bolsa de obsequio.

En todos los casos la meta será la plaza del Ayuntamiento, donde a las 12 horas tendrá lugar un concierto de música de tributo a la banda Queen interpretado por los músicos que hicieron sonar la música del grupo británico en el musical 'We will rock you'. En esta ocasión, el concierto llevará el título de 'By bike at the Opera'.

Acrobacias en bici a las 11 horas

En esta misma jornada dominicial habrá un espectáculo de acrobacias en bicicleta 'Artistic Cycling Freestyle' a cargo de la acróbata Lea Schaepe, a las 11 horas. Ya por la tarde, frente al centro cultural del Carmen, Schaepe realizará dos pases más coincidiendo con la fiesta de clausura del Festival Internacional de Cinema Ciclista Rueda Valencia.