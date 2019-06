Detenido un funcionario de un ayuntamiento valenciano y un ingeniero técnico por cohecho continuado en la concesión de licencias de obra El arquitecto técnico municipal percibió unos 50.000 euros entre 2011 y 2015 por derivar a algunos administrados a su colaborador LAS PROVINCIAS Valencia Martes, 18 junio 2019, 13:46

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres de 51 y 64 años, de origen español, como presuntos autores de un delito continuado de cohecho y a uno de ellos además de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Uno de los arrestados, funcionario de un ayuntamiento valenciano aprovechaba su condición para derivar a los administrados al otro detenido, ingeniero técnico industrial, a cambio de una contraprestación.

Las investigaciones se iniciaron en abril del pasado año al tener conocimiento los policías de unas posibles irregularidades en la concesión de licencias administrativas por parte de un funcionario de un ayuntamiento valenciano que estaría en conveniencia con otra persona.

Los investigadores averiguaron la identidad de los dos sospechosos, así como que el funcionario del ayuntamiento se trataba de un arquitecto técnico, en estos momentos jubilado, que habría derivado hacia los servicios del ingeniero industrial a algunas de las personas que acudían a la oficina municipal para tramitar las licencias de concesión del permiso para la instalación de terrazas, al parecer con la premisa de que si no realizaban los proyectos con el mismo, las licencias no serían aprobadas, hecho que provocaba que algunos administrados se sintieran en cierta manera con la obligación de contratar con dicho ingeniero.

Los investigadores averiguaron que en al menos una ocasión, el propio funcionario del ayuntamiento habría realizado el proyecto si bien había sido firmado por el ingeniero técnico industrial.

Por esta labor el funcionario habría recibido una contraprestación por esta «mediación» por parte del ingeniero técnico industrial consistente en un 50% de la cantidad por la realización de los diferentes proyectos.

Como consecuencia de las investigaciones los policías estiman que la cantidad entregada por el ingeniero técnico industrial al funcionario durante el año 2011 y finales del 2015 ascendería a unos 50.000€.

Finalmente los agentes tras localizar a los sospechosos fueron detenidos como presuntos autores un delito continuado de cohecho y además al funcionario como presunto autor de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Los detenidos, sin antecedentes policiales, han sido puestos en libertad tras tomarles declaración, no sin antes ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando para ello fuesen requeridos.