Desmantelan el parque de la araña del Jardín del Turia tras permanecer casi dos años cerrado El Ayuntamiento de Valencia acondicionará temporalmente en el espacio infantil del puente de la Exposición elementos lúdicos y deportivos y la nueva zona de juegos tendrá que esperar a la construcción del tanque de tormentas subterráneo

Desmontaje de la estructura del juego infantil del parque del tramo IX del Jardín del Turia.

Lola Soriano Pons Valencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:36 Comenta Compartir

Ya no queda casi ni resto de la zona infantil de juegos del conocido como 'parque de la araña' en el tramo IX del Jardín del Turia. Operarios de la empresa Agricultores de la Vega están retirando estos días la estructura que se cerró al público infantil hace casi dos años por el mal estado en que se encontraban las cuerdas.

La red triple situada bajo el puente de la Exposición se instaló en 2001, pero ha permanecido cerrada al público desde en ero de 2024, tras una inspección técnica realizada que concluyó la necesidad de cesar su uso o sustituirlo debido al deficiente estado de conservación tanto de la estructura, como de las cuerdas.

«Llevamos meses revisando los equipamientos infantiles y actuando donde hace falta. La seguridad de los niños está por encima de cualquier otra consideración. No se trata de dejar de tener juegos, sino de garantizar que los que haya estén en condiciones óptimas y seguras», ha afirmado Mónica Gil, concejala de Parques y Jardines.

Una vez redactado el proyecto de desmantelamiento, la actuación ha sido adjudicada a la empresa Agricultores de la Vega de Valencia por un importe de 24.765,24 euros.

La concejala ha explicado que esta actuación responde «a un principio de prudencia y responsabilidad con los vecinos».

Tras la retirada del juego y el acondicionamiento del entorno, el espacio se mantendrá libre para la instalación temporal de elementos lúdicos y deportivos.

Y es que no hay que olvidar que está pendiente en ese mismo punto la construcción de un tanque de tormentas subterráneo y, hasta que no se lleve a cabo, no se repondrá el nuevo parque.

Gil ha señalado que el área de Parques y Jardines trabaja «con rigor técnico y sentido común», priorizando la conservación frente al abandono o la improvisación. Una vez finalizadas estas obras hidráulicas, el Ayuntamiento repondrá un nuevo juego infantil de forma definitiva.

«Lo que queremos es que cada actuación sea útil, segura y duradera. Mientras tanto, instalaremos juegos temporales para que el Turia siga siendo un espacio de ocio y convivencia familiar», ha añadido. La concejala ha recordado que esta intervención forma parte de un plan de mantenimiento que busca «poner orden y calidad en los espacios públicos».