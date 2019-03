«La desigualdad afecta al corazón de la democracia» Sábado, 9 marzo 2019, 00:50

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, manifestó al inicio de la manifestación que la desigualdad «afecta al corazón de la democracia y sin igualdad no hay democracia». En su opinión, los que no han acudido a la manifestación «tienen un gran problema, no entienden la vida ni la democracia». Bajo el mismo prisma, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, destacó que el 8-M sirve para reivindicar «un mundo igualitario, un mundo donde hombres y mujeres vivamos en relación de igualdad, tanto en el ámbito público como privado». Según ahondó Oltra, «queremos relaciones igualitarias a todos los niveles. Las mujeres hemos dicho que sin nosotras el mundo se para». Además criticó la ausencia del líder popular, Pablo Casado. «Se lo está perdiendo».