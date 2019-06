El descontrol de los apartamentos en Valencia

«No estamos protegidos por la ley, ya no sé a dónde acudir»

En su mismo edificio hay un piso de estudiantes y un alquiler turístico. Carmen aún no se acostumbra y reconoce que la convivencia es ya imposible. «No me acostumbro a no conocer a mis propios vecinos, siempre he mantenido una relación con los anteriores propietarios y nunca entendí su decisión», explica. Carmen de un día para otro se encontró con los gastos por desperfectos en el ascensor, con la dificultad para conciliar el sueño con los ruidos y la música, además de con la inseguridad «de no saber quién entra y quién sale», comenta resignada por la situación.

Carmen acumula una larga retahíla de experiencias «desagradables», como las califica, por tener voluntad para preservar «la convivencia que antes se respiraba en el edificio». Pero sus intentos fueron en vano. «Primero traté de razonar con ellos, pero era imposible, te ponían mala cara, algunos hasta me han insultado, después probé a través de los propietarios, pero aún fue peor, porque me dijeron que el problema era mío y que si me molestaba que me fuera de mi casa», relata. Después de toda una vida en el barrio donde nació, no se plantea irse de allí: «Esto es todo lo que tengo y no hay derecho a que tengamos que irnos».

A día de hoy Carmen se siente desamparada. «He tramitado muchas denuncias y he avisado cientos de veces a la policía pero no me hacen caso, ya no sé donde acudir creo que no estamos protegidos por la ley porque no se hacen cumplir las normas», argumenta.

Ruzafa es uno de los barrios más afectados por el turismo y el ocio nocturno. Los vecinos critican la inacción municipal y policial ante la falta de convivencia.