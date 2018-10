Denuncian la escasez de nichos y columbarios en los cementerios de barrio Cementerio municipal de Campanar. / javier peiró Los camposantos de Campanar, Grao y El Palmar no tienen espacio para urnas y en el Cabanyal sólo quedan dos disponibles L. SORIANO VALENCIA. Domingo, 28 octubre 2018, 00:06

Vecinos de Valencia se están encontrando con la situación de no poder enterrar a los seres queridos en el cementerio deseado porque los camposantos están bajo mínimos en infraestructuras. El problema se registra en varios cementerios de barrios. Uno de los casos más llamativos es el de Campanar, donde sólo quedan dos nichos sencillos y ninguno doble. A preguntas realizadas por la concejal del grupo popular Lourdes Bernal en la comisión de Medio Ambiente, el gobierno local reconoce que no disponen de ningún nicho para cenizas.

Esta situación límite se registra también en el Cabanyal. Sólo quedan nueve nichos sencillos y dos dobles y dos columbarios. En el Grao no hay ningún nicho para depositar cenizas, una situación que también se repite en El Palmar. En Massarrojos hay 47 y en Benimàmet 18. Como curiosidad, hay familiares de Valencia a los que les han sugerido que depositen las cenizas en esta última pedanía. En el cementerio General responden que hay 155 columbarios, pero estos son muy recientes, ya que hace algo más de un mes falleció una anciana y sus familiares relatan que «nos dijeron que en el General no quedaban. Nos ofrecían o ir a Benimàmet o guardar las cenizas en casa o dejarlas en el depósito municipal hasta que hubiera y al final tuvimos que pedir permiso a la cuñada de mi abuela para ponerla en un nicho familiar, después de estar 70 años pagando pólizas», indican.

Lourdes Bernal opina que «una vez más los ciudadanos no pueden enterrar a sus seres queridos en su cementerio por la incompetencia del gobierno local. Ya ocurrió el año pasado y se repite». Y añade que «es vergonzoso que en tres de los siete cementerios no se disponga de ningún nicho para cenizas y en el Cabanyal sólo hay dos». Critica la falta de previsión en Campanar. Es una clara demostración de que Ribó y su equipo no respetan el dolor de los valencianos». Y avanza que presentarán una moción para que se construyan con carácter de urgencia. En el informe se asegura que construirán nichos sencillos en la sección 21 del cementerio General y que harán columbarios en Campanar este ejercicio.