Los socialistas denuncian la caída de otro árbol en Valencia, el tercero en una semana

El PSPV ha denunciado dos nuevas caídas de árboles en Valencia. En este caso, los desplome se han producido en el parque Horticultor Corset, en ... el distrito de Extramurs, y otro en el nuevo cauce del río, a la altura del campo de béisbol. Estos derrumbes se suman al que ya reportaron los socialistas el pasado miércoles cuando uno de los ejemplares cayó sobre un coche en la calle Doctor Zamenhof, en el barrio de La Pextina. Con este recuento, ya son tres los especímenes que han ido al suelo en menos de una semana. No obstante, ninguno de estos incidentes ha causado ninguna víctima o herido.

La concejala socialista Elisa Valía ha atacado directamente a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, como causante de esta situación con su «desidia con los parques y jardines de la ciudad». Valía ha explicado que en este último episodio reportado, el de la plaza Horticultor Corset, no ha habido que reportar ningún herido, pero ha advertido que en dicho parque juegan habitualmente menores.

«El gobierno de María José Catalá no se hace cargo. Nadie se hace cargo y ya no es solo la desidia que no tiene límite. Es que les da igual si eso supone un peligro para la vida de las personas que pasan por las calles o los niños y niñas que juegan en los parques», ha aseverado la edil del PSPV quien también ha puesto de manifiesto que muchos vecinos de Valencia empiezan a tener «miedo» por el mal estado de los árboles y de que le pueda caer alguno encima.

Valía achaca esta falta de mantenimiento y revisión del patrimonio arbóreo de la ciudad la baja ejecución presupuestaria de la Concejalía de Parques y Jardines pues, según la concejala socialista, «apenas ejecuta un 10% de las inversiones». «Desde el Partido Socialista exigimos a María José Catalá como alcaldesa que se haga cargo directamente, que deje de poner excusas y que entienda que no mantener los parques y jardines puede llevar a tener que lamentar daños personales irreparables», ha sentenciado.

El pasado miércoles la propia Valía fue la encargada de arremeter contra la primera edil por este tipo de incidentes ya que argumentó que el ejemplar desplomado en la calle Doctor Zamenhof no era el primer árbol que ha caído en la ciudad «desde que María José Catalá llegó a la Alcaldía». «La alcaldesa llegó a decir que lo único que le importaba es que no cayeran árboles, pero vemos como no paran de caer». Desde el PSPV aseguraron entonces que la caída y rotura de árboles se han convertido en «una constante» en Valencia.