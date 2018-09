Cs denuncia la falta de acceso al proyecto del barrio del Grao Estellés critica que el día 23 reclamaron el plan, que prevé 3.000 viviendas entre la avenida de Francia, el cauce y la Marina P. M. Sábado, 8 septiembre 2018, 00:36

valencia. El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés criticó ayer que desde el pasado 23 de agosto espera a que el gobierno municipal dé acceso al proyecto del sector del Grao, por lo que han solicitado una junta de portavoces, además de personarse en la empresa municipal Aumsa, responsable del encargo para que se modifique el planeamiento de un barrio donde se harán 3.000 viviendas.

«El resultado de todo esto está siendo el mismo: cero información por parte del Ayuntamiento de Ribó. Queremos ser informados de los proyectos de la ciudad en un tiempo razonable. No pedimos más. El oscurantismo y la falta de transparencia del gobierno tripartito es intolerable», denunció.

El nuevo barrio del Grao ha sido motivo de una seria discrepancia entre los socios del gobierno municipal. Tanto Compromís como València en Comú han puesto objeciones a la propuesta, mientras que el PSPV considera que es la adecuada, además de subrayar la necesidad de que el plan esté aprobado este mandato. Entre los motivos de discusión se encuentra la construcción de un puente provisional que salve las vías del tren y la anchura del viejo cauce.

«En Ciudadanos no estamos dispuestos a ser espectadores de un show amarillista del equipo de gobierno, y que por culpa de ello la información no llegue en tiempo y forma a la oposición y a la ciudadanía. No tenemos culpa que el tripartito haya convertido el urbanismo de la ciudad en un ring de boxeo entre el PSPV y Compromís», destacó Estellés.

El edil se preguntó qué «tienen que esperar los valencianos? ¿A que el tripartito demore más días la información hasta que vuelvan a escenificar de nuevo antes una falsa paz la semana que viene?». El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, tiene previsto acudir este lunes a la junta de portavoces del gobierno municipal para explicar los pormenores del plan urbanístico y tratar de lograr el consenso sobre las cuestiones principales del documento.