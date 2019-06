«Les dejamos una ciudad transformada, de futuro, y no han estado a la altura» La portavoz del PP, María José Catalá, con Juan Giner en segundo plano. / manuel molines La concejala asegura que harán una oposición «implacable, muy dura» para ofrecer consensos en pedir inversiones en proyectos para Valencia María José Catalá Portavoz del grupo del Partido Popular P. MORENO VALENCIA. Sábado, 15 junio 2019, 23:53

«Hoy el Partido Popular empieza una nueva etapa en el Ayuntamiento de Valencia, ilusionante y que nace con el aval de más de 84.300 valencianos que el pasado 26 de mayo depositaron la confianza en la lista y el proyecto político que encabezo. Los valencianos nos situaron como la segunda fuerza política más votada de esta ciudad y líderes claros del centro derecha», dijo ayer la portavoz del PP, María José Catalá, en el inicio de su intervención en el hemiciclo.

Sobre el modo de oposición dijo que lo harán «dignificando la labor de la política en la consecución del bien común. Siendo propositivos y no cayendo en la política de baja calidad que tanto daño ha hecho a nuestras instituciones. Practiquemos la esgrima y no el boxeo».

«Si me lo permiten, les diré que podrían haber aprovechado la conmemoración de los 110 años de la Exposición Regional para situar el Palacio de la Exposición como el lugar de referencia de sus negociaciones para el gobierno. Yo, desde luego, pese a mi cariño por el Rialto como exconsellera de Cultura no hubiera elegido para lo suyo precisamente un teatro», continuó.

En su opinión, el pacto «será una función, una tragicomedia que cuando levante el telón va estar a la altura de las óperas de Verdi. Valencia es mucho más que una lucha de poder o un botín que repartirse. Pónganse ustedes a la altura de la ciudad que representan. Nosotros seremos leales señorías, a la institución y a la ciudad. Seremos una oposición implacable, persistente, perseverante y dura. Muy dura».

En alusión al anterior grupo municipal destacó que «muchas personas de nuestro partido han sufrido una persecución injusta y han sido condenadas en la tribuna pública sin que los tribunales se pronuncien. Cuando la justicia hable, nadie les podrá reparar ya su honor y su sufrimiento. Todos los aquí presentes debemos pensar en esto».

«Los ciudadanos no nos han pedido que seamos ni jueces ni fiscales, sino que gestionemos la res pública con sentido común y eficacia. Resolviendo y no generando problemas, hablando de ellos y no de nosotros», precisó. Tras darle la enhorabuena a Ribó, le pidió que «gobiernen para todos y sean tolerantes con aquellos que no piensen como ustedes y dejen sus luchas internas».

«Hace cuatro años ustedes recibieron la gestión de una magnífica ciudad que durante 24 años tuvimos el honor de gestionar desde el PP. La gran transformación de Valencia vino de la mano de la formación que hoy tengo el honor de representar. Créanme si les digo que me siento bien orgullosa de ello», continuó. «Señorías, recibieron ustedes una ciudad transformada, de futuro. Y, como lo cortés no quita lo valiente, me van a permitir que les diga que el trabajo de los últimos cuatro años no ha estado a la altura de las expectativas que generaron. La pobreza, durante esta legislatura, con usted como alcalde, ha aumentado seis puntos y otros nueve entre los menores de 16 años».

Catalá añadió que «usted se presentó hace cuatro años en este hemiciclo como la gran esperanza de cambio y la realidad y los datos dicen que la ciudad ha empeorado. Vino aquí y dijo «la transparencia será el eix vertebral de la meua acció de govern». Pues bien, el Govern de la Nau acumula más de 30 apercibimientos del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo, Antifraude, la Agencia de Protección de Datos y el Consell de Transparencia».

Tendió la mano a Ribó en exigir la condonación de la deuda de la Marina, reclamar el Parque Central o la financiación para el transporte metropolitano. «Señor Ribó, en la consecución de unas políticas públicas justas, encontrarán al PP».