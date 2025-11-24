Las deficiencias de la piscina de Ayora provocan una nueva queja de 170 usuarios al Ayuntamiento de Valencia

La escasez de servicios y actividades de la piscina de Ayora han provocado que 170 usuarios de este centro deportivo de Valencia presenten una queja ... conjunta por registro de entrada del Ayuntamiento, donde reclaman el deficiente estado de los materiales, la ausencia de mantenimiento, falta de limpieza y reducida oferta de actividades, entre otras cosas.

Es la segunda queja que recibe el Consistorio por parte de los usuarios, tras la que pusieron a mediados de octubre por la climatización y la caldera. Por lo respecta a esta segunda cuestión, ya se ha logrado solucionar y la temperatura del agua es buena, pero el resto de problemas siguen presentes. Según denuncia Sara Moreno, que ha liderado esta queja colectiva «pedimos al Ayuntamiento, como responsable final, que exija a la empresa Supera (que tiene la concesión) que mejore en aspectos fundamentales: más clases, respeto de los horarios, más limpieza, que arreglen la climatización, mantenimiento de la instalación y máquinas, y limpieza en profundidad en el baño turco y sauna», asegura.

Moreno indica que la empresa Supera lleva a cabo «una pésima gestión» de la instalación deportiva municipal de la piscina de Ayora. El pasado día 19 presentaron la queja, dirigida a la Fundación Deportiva Municipal. «Llevamos reclamando tiempo, porque esto se ha ido deteriorando, lo decíamos al director pero no hay manera, nos dicen que la empresa no da más presupuesto», lamenta. «Seguimos con los mismos servicios que en agosto, por lo que ahora al venir más gente se nota mucha falta de personal, pero no se contratan más monitores, así que acaban su clase en la piscina y tienen que bajar corriendo a otra clase, porque se solapan los horarios», destaca.

Esto implica que cada clase de 45 minutos empiecen «con 10 de retraso», según esta usuaria. Además también protestan por la falta de limpieza. «Es muy deficiente, sólo tienen una persona que viene dos horas, así que los vestuarios enseguida están otra vez sucios todo el día, con charcos», explica. «Y lo que se rompe, un grifo, un banco, lo que sea, no se repone ni se arregla», asegura la denunciante. «No se limpian los azulejos, ni las taquillas, ni aparatos del gimnasio como máquinas, colchonetas y hay verdín en la zona de entrada a la piscina por falta de desinfección», añade.

Además, el aire acondicionado no funciona en la sala, lo que obliga a los usuarios a estar con las ventanas abiertas, pese a que cada vez está haciendo más frío. Y tras haber pasado mucho calor, porque en pleno verano tampoco ha funcionado la climatización. Los usuarios denunciantes exponen que hay masificación en las clases porque las pocas plazas se llenan enseguida y sólo hay dos turnos por la mañana y uno por la tarde. En total, la queja hace una comparación con la oferta de actividades de hace una década y ahora hay justo la mitad que entonces. «Queremos que aumenten las actividades y las horas, muchos usuarios se quedan sin poder hacer ejercicio porque no hay bastantes plazas», exponen.

«Estamos hartos de que la empresa gestora sólo haga campañas para captar más usuarios pero sin aumentar ni actividades, ni tiempo de limpieza, ni reemplazo o reparación de aparatos estropeados. Es pura explotación dineraria con un servicio municipal básico y muy necesario para la salud y bienestar del barrio», denuncia Moreno, en representación de esos 170 usuarios.

El actual gobierno municipal denunció que la piscina de Ayora «es una de las instalaciones perjudicadas por el abandono del anterior ejecutivo local, que dejó sin renovar la concesión caducada en el año 2019». Esta empresa concesionaria Supera también gestiona el polideportivo de Abastos, donde ha recibido quejas por el estado de las instalaciones. «Una pésima gestión que repercute en los servicios municipales y descontento de los ciudadanos que somos los últimos destinatarios», según la denunciante.