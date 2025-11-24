Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Interior de las instalaciones de la piscina de Ayora. Jesús Signes

Las deficiencias de la piscina de Ayora provocan una nueva queja de 170 usuarios al Ayuntamiento de Valencia

Critican la carencia de limpieza y mantenimiento tanto en la zona de aguas como en el gimnasio y vestuario, así como la escasez de actividades

José Molins

José Molins

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:25

Comenta

La escasez de servicios y actividades de la piscina de Ayora han provocado que 170 usuarios de este centro deportivo de Valencia presenten una queja ... conjunta por registro de entrada del Ayuntamiento, donde reclaman el deficiente estado de los materiales, la ausencia de mantenimiento, falta de limpieza y reducida oferta de actividades, entre otras cosas.

