El debate de los carriles bici estalla en las redes Las votaciones ciudadanas se multiplican entre los detractores y los afines a las obras que se realizan en Valencia PACO MORENO Valencia Lunes, 28 enero 2019, 08:59

El debate sobre los nuevos carriles bici de Valencia se ha extendido a internet, en concreto a la plataforma change.org, que reúne al menos tres votaciones abiertas sobre la defensa o crítica de esta infraestructura, que ha dejado algunas avenidas sólo con un carril para el tráfico.

Así, las dos más recientes son una que se titula «Sí a los nuevos carriles bici en Valencia», que ha conseguido de momento 4.771 apoyos, con el alegato de sus promotores de que «ha llegado el momento de decir bien alto y claro que todos los carriles bici que se han construido y se están construyendo, son muy necesarios para nuestra seguridad, la de nuestras familias, la de quienes nos visitan y la de quienes desean una ciudad más inclusiva, amable, saludable, más próspera y más europea».

Podría decirse que esta iniciativa fue una reacción a la surgida unas semanas antes por la construcción del carril bici en la avenida Reino de Valencia, una de las que se han quedado sólo con un carril. De momento tiene 2.947 votos y su promotor afirma que «va a ser un desastre. Dejará solamente un carril para circular. Es una avenida en la que circulan muchos autobuses de la EMT por lo que se creará grandes colapsos de tráfico. El aumento de los pitidos y del ruido generará un fuerte aumento contaminación acústica para los vecinos de la zona».

También afirma que «será incluso peligroso para las emergencias médicas y de bomberos. Además, los vecinos no podrán ni parar tres minutos en segunda fila (ya que desaparecerá) para descargar maletas, ancianos o niños pequeños dormidos. La inmensa mayoría de las fincas de esta avenida no tienen parking. Una solución sería hacer el carril bici por la zona ajardinada central dónde no se perjudica al tráfico y es suficientemente amplia para convivir con los peatones».

Esta obra nació en los presupuestos participativos del Ayuntamiento en la primera edición, donde se repartieron siete millones de euros para toda la ciudad. Consiguió sólo 67 apoyos, pero como la concejalía de Movilidad había declarado viable el itinerario, el proyecto siguió adelante.

De esta manera, parece que los partidarios de los carriles bici van en cabeza en este particular debate, pero no es así. En la misma plataforma hay una propuesta más antigua, creada en febrero de 2017 y que se actualiza de vez en cuando con nuevos argumentos. «Modificar el carril bici de la calzada en la ciudad de Valencia» lleva de momento 6.539 votos a favor, con ideas como que «el carril bici ayudará a mejorar el medio ambiente y la ciudad de la ciudad. En un mundo ideal sería posible, pero en el real seguro que no. Si por ejemplo por un sitio con tres carriles circulan 100 coches por minuto y de esos tres carriles pasan a dos, supone el mismo número de coches en un tercio de espacio menos, lo que vendrá a ser un cuello de botella de más tráfico, contaminación sonora y ambiental con el enfado de los vecinos».

Hay más propuestas con el mismo tema, en unos meses donde el gobierno municipal tiene en obras la mayor parte de los proyectos gestados en el mandato. A cuatro meses de las elecciones municipales, el debate en Valencia sin duda se centra en las políticas de movilidad.