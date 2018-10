Cultura insiste en rebajar el peso del mástil de la Senyera María Oliver porta la Senyera en el último 9 d'Octubre. / Jesús Signes Tello vuelve a plantear la restauración de la enseña dos años después de que fuera rechazada PACO MORENO y EFE Valencia Domingo, 7 octubre 2018, 12:44

Dos años después de que su primera propuesta fuera rechazada por las propias concejalas del gobierno municipal, la delegada de Acción Cultural, Glória Tello, ha vuelto a plantear la remodelación del mástil de la Reial Senyera para aligerar en la medida de lo posible los cuatro kilos que pesa la estructura de madera.

En 2016, cuando lanzó esta idea, la edil socialista Sandra Gómez la rechazó de plano. Hasta entonces sólo tres mujeres habían tenido el honor de encabezar la procesión cívica desde 2000. Fueron Carmina del Río (2005), Marta Torrado (2006) y Mercedes Caballero (2009). El pasado año fue el turno de María Oliver, quien por cierto protagonizó uno de los recorridos más seguros y tranquilos que se recuerda.

Este martes será Gómez la que lleve la Senyera, que pesa 18 kilos, de los que cinco corresponden a la cimera de plata. Tello indicó a la agencia Efe la opción de «vaciar un poco el peso del mástil, pero hay que tener en cuenta que si lo bajas mucho, como la tela pesa tanto, podemos acabar teniendo un desequilibrio en peso» y hay que encontrar el punto que hay que rebajar y que no impide que sea trasladada.

Fernando Giner, en 2016, portando la Senyera con la seda dañada. / Juan J. Monzó

El cambio o reforma del mástil formaría parte de la restauración de la enseña, para lo que se estudia hacerlo antes de la procesión cívica de 2019. Algunas partes de la tela y la empuñadura están hechas jirones, como se puede apreciar a simple vista. No obstante, esto necesita de un permiso previo de la Conselleria de Cultura, dado que forma parte de la declaración de Bien de Interés Cultural que tiene todo el Ayuntamiento.

La enseña valenciana no ha escapado al deterioro de nueve décadas de vida (fue realizada en 1928 para sustituir en las procesiones a la de 1545 que se custodia también en el Archivo Histórico Municipal). Fue restaurada por última vez hace ya más de una década, por parte de Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, y antes ya había sido rehabilitada en 1962 y 1994.

La restauración de la Senyera se quiere hacer coincidir con la del propio museo, un proyecto cuyas obras no han salido todavía a licitación. El trabajo de Daniel Nebot, Premio Nacional de Diseño en 1995, está pendiente de los últimos retoques para que salga a licitación. La propuesta pasa por una exposición que cambia la disposición actual de numerosas piezas, salvo la principal, la Senyera del siglo XVI, que seguirá en su emplazamiento actual.

Según Tello, el Museo Histórico de València «necesitaba ser repensado» porque, a su juicio, la gente que lo visita «no entiende nada», a no ser que conozca mucho la historia y la cultura valencianas. «El proyecto de reforma ya está aprobado y ahora mismo se están haciendo unas obras paralelas», concretamente un ascensor para permitir el acceso trasero a personas con movilidad reducida. También se aprovecha para construir unos aseos.

Senyera en el Museo Municipal. / EFE

Para 2019 «estará ya todo aprobado y se iniciará la obra del museo», según la edil. Entonces habrá que «vaciar las instalaciones» y dejar los fondos en custodio en un almacén y será el «momento oportuno» para llevar la Senyera a restaurar.

En el Museo Histórico Municipal, la antigua Casa de Enseñanza fundada por el arzobispo Mayoral en el siglo XVIII y ubicada en la parte baja de la Casa Consistorial de la plaza del Ayuntamiento, se pueden ver planos de la evolución de la ciudad, entre ellos los de Mancelli de 1608, así como 46 grabados de la colección municipal, pinturas murales de Ramón Stolz o el primer incunable del Llibre dels Furs.

También alberga algunos de los símbolos y reliquias que son un referente de la historia de Valencia, casi todos ellos provenientes de la Antigua Casa de la Ciudad: el Pendón de la Conquista, el Trofeo de la Conquista, la Espada del Rey Don Jaime, el cuadro de La Inmaculada y los Jurados de Espinosa, el relicario de Sant Jordi, el Arcángel San Miguel o Las Llaves de la Ciudad, además de la Reial Senyera.

«Hay que cuadrar las fechas porque si las obras empiezan en un momento en el que al poco tiempo es el 9 d'Octubre, evidentemente no vamos a llevarla a restaurar arriesgándonos a que la Senyera no esté lista -para la procesión cívica-. Si eso sucediera, lo que haríamos es iniciar la restauración después de la celebración», explicó Tello. «A mí me gustaría que fuera el Instituto Valenciano de Conservación pero tendremos que valorar más opciones», añadió por último.