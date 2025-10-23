Cuarenta testimonios relatan el horror de la dana en el cine

'La noche del terror'. El título del documental dirigido por el valenciano Alfonso Aguado no puede ser más esclarecedor, tampoco más elocuente. Cuatro palabras ... describen a la perfección la trágica noche del 29 de octubre de 2024, la noche de la dana. La producción, que se estrena el 28 de octubre en los cines ABC Park de Valencia, ha reunido cuarenta testimonios cuyo relato ha permitido trazar en imágenes «la evolución de todo lo que pasó» en esas dramáticas horas.

Pero la cinta, «un largo de 78 minutos», va más allá de los hechos. En palabras de su director, se trata de «un relato de emociones y sentimientos». No hay una voz en off que dirija una u otra conversación, sino que los acontecimientos «se cuentan por sí mismos», con la crudeza y el horror de todas las primeras personas de la maldita noche. A sus palabras se suman también la de psicólogos que aparecen en la cinta contando cómo el «dolor traumático», ese que llega de golpe -sin previo aviso- y por el que «nadie ha pedido perdón, no se cura nunca».

La cinta encierra denuncia. Ante una situación como la que segó la vida de 229 personas y asoló pueblos enteros, un trabajo de las características de 'La noche del terror' no podía quedarse callado. «Hay denuncia del montaje político de uno y otro lado para arrimar el ascua a su sardina», advierte Aguado.

El director vivió la experiencia en Sedaví y estaba decidido a contarla negro sobre blanco. «Iba a hacer un libro», pero se dio cuenta de que era mejor «hacer un documental» donde pudiera dar voz a los que sufrieron la catástrofe. El rodaje comenzó muy pronto, cuando el dolor todavía era punzante. Incluso «hay imágenes de la misma noche. Alguien que tenía permiso estaba haciendo una grabación con dron para otro fin, pero se encontró con la riada».

Los testimonios se recogieron en fechas todavía cercanas a aquel fatídico 29 de octubre y en los propios escenarios del drama, tanto interiores como exteriores. De ahí el realismo que rezuma la historia, una crónica para cuyo rodaje, tal como apunta Aguado, «nos hemos encontrado con héroes de todo tipo. Hasta con un niño de 10 años que estaba encima de un coche junto con su abuelo, al que se llevó la riada».

La película llega al ABC Park el 28 de octubre, la víspera del aniversario de la noche que le da título y contenido. «Se ha ofrecido a televisiones públicas, pero han declinado la propuesta». Para llevar a cabo el proyecto se creó la productora 29 de octubre y «parte de los ingresos que se deriven del mismo se destinarán a ayudar» ante situaciones derivadas del desastre. Una vez más, la producción audiovisual, llega para demostrar su capacidad para contar la vida, ya sea desde su lado bueno como desde el malo, incluso desde el malísimo, como es el caso. El cine vuelve a mostrar el rostro del compromiso social, del deseo de dar voz a quienes necesitan hablar.