Un momento del rodaje, cuando tadavía no se habían retirado los coches. Cedida por Alfonso Aguado

Cuarenta testimonios relatan el horror de la dana en el cine

El documental 'La noche del terror', que se estrena el 28 de octubre en Valencia, recorre la «evolución de todo lo que sucedió» I El director de la cinta, Alfonso Aguado, asegura que se ha encontrado «con muchos héroes, hasta con un niño de diez años que vivió la riada encima de un coche»

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 01:23

Comenta

'La noche del terror'. El título del documental dirigido por el valenciano Alfonso Aguado no puede ser más esclarecedor, tampoco más elocuente. Cuatro palabras ... describen a la perfección la trágica noche del 29 de octubre de 2024, la noche de la dana. La producción, que se estrena el 28 de octubre en los cines ABC Park de Valencia, ha reunido cuarenta testimonios cuyo relato ha permitido trazar en imágenes «la evolución de todo lo que pasó» en esas dramáticas horas.

