Vía crucis de obras en el Cabanyal Trabajos de asfaltado en la calle Escalante por donde discurrirán varias procesiones. / damián torres El Ayuntamiento apura los plazos en calles con procesiones de Semana Santa LOLA SORIANO VALENCIA. Miércoles, 10 abril 2019, 00:49

A paso ligero, como en la procesión de Resurrección. Así se están terminando las obras de remodelación de aceras y viales del Cabanyal en las calles por donde pasarán las procesiones de la Semana Santa Marinera de Valencia.

De hecho, ayer mismo, los operarios que llevan los trabajos de modernización en esta fase de obras concentraron sus esfuerzos en la calle Escalante para hacer efectivo el asfaltado del vial que ha estado durante estos meses en obras. Con un diseño nuevo de baldosas y las aceras terminadas, las labores que se realizarán hasta hoy consistirán en el asfaltado de la calzada.

Además, ayer también se estaban creando los adoquines tipo asfáltico en los cruces de calles en tramos como Amparo Guillem para dejar esta vía lista para el uso diario.

En Progreso y Padre Luis Navarro cesarán las tareas el Miércoles Santo y se retomarán tras los festejos

Este acelerón en las obras coincide con el inmediato inicio de los actos procesionales de la Semana Santa. De hecho, recientemente directivos de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera se reunieron con los responsables de la contrata que realiza estas obras para el Ayuntamiento de Valencia con el fin de hacer una planificación de la marcha de las obras.

Se acordó que Escalante y José Benlliure eran calles preferentes, a la hora de culminar los trabajos, porque son dos de los puntos por donde se realizarán en breve procesiones o vía crucis. De hecho, se han marcado el plazo de que hoy acaben las intervenciones en estos dos viales desde la travesía Amparo Guillem a la calle Pintor Ferrandis.

«Nos aseguraron que tanto Escalante como José Benlliure estarían listas para las procesiones y están cumpliendo porque estos días están asfaltando ya estas zonas. Así pues, las procesiones de estos días de la parroquial de Los Ángeles y de Cristo Redentor-San Rafael se podrán realizar sin problemas», explica Francisco Carles, presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia.

Otro miembro de la directiva de la Junta Mayor, Francisco Bruguera, detalla que «hemos visitado la calle Escalante y está casi lista. Travesías como Espadán, Carlos Ros y Amparo Guillem también estarán arregladas. Estamos tranquilos porque estará acabado». Y en la calle José Benlliure explica que «estará rematada casi toda. Sólo quedará una pequeña parte, de Carlos Ros a Pintor Ferrandis, que posiblemente se parchee y se arregle para que se pueda pasar sin problemas», añade.

Las calles que no quedarán terminadas esta semana son Progreso y Padre Luis Navarro. En estos casos, se trata de viales por los que no transcurren de forma habitual las procesiones y, por lo tanto, no precisaban la misma urgencia.

Son viales donde todavía quedan muchas labores por realizar y, tal como explican desde la concejalía de Desarrollo Urbano, durante la Semana Santa se interrumpen los trabajos para no interferir en los festejos. Se dejarán los pasos libres y se retirarán posibles obstáculos.

En estos casos, se seguirán realizando las obras hasta el Miércoles Santo (17 de abril) y se ha acordado que retomarán las tareas el martes siguiente.

Vecinos del Cabanyal como Julián Martínez afirmaron ayer tener ganas de que terminaran los trabajos. «Sabemos que estas obras mejorarán mucho la zona, pero tenemos ganas de que acaben. Estos días tendremos que convivir con el hormigón porque en este punto no pondrán baldosas hasta que no pase la Semana Santa. De hecho, estos días ni muevo el coche, voy en bici o en moto».

Desde la concejalía de Desarrollo Urbano recuerdan que todas estas obras están realizándose dentro de los plazos previstos, ya que tienen previsto la conclusión a finales del mes de mayo. Más tarde se continuará en otras calles como San Pedro, un proceso que está ahora en licitación.

Cabe destacar que dentro de dos días es Viernes de Dolor y ya hay procesiones. Por ejemplo, la Corporación de Granaderos de la Virgen del Cabanyal realizará tras la misa la procesión con la talla de la Dolorosa a costal y pasarán por calles como Pintor Ferrandis, plaza Virgen de Vallivana, Escalante que es la que se terminará hoy, Espadán y de regreso irá por la zona de Remonta.

En la parroquial de Cristo Redentor-San Rafael realizarán también el viernes la procesión de los Siete Dolores de la hermandad de María Santísima de las Angustias en la que se hacen lecturas en siete puntos. Partirá de la biblioteca municipal de la calle de la Reina.

Por otro lado, el día 21 es Domingo de Ramos y las parroquiales de Cristo Redentor-San Rafael y Los Ángeles, al igual que en Santa María del Mar, Nuestra Señora del Rosario y Jesús Obrero-San Mauro, harán sus actos de bendición de palmas y los traslados de imágenes a casas de particulares.