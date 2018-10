Críticas contra el foro Being One de Valencia

La ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico ha enviado una carta al alcalde de Valencia, Joan Ribó, en la que le instan a reconsiderar la cesión del Palacio de Congresos al foro Being One, que se celebra este fin de semana en la ciudad. «Es importante que el uso de espacios públicos», dice el presidente de la entidad, Jorge Javier Frías, «no les induzca a confundir el conocimiento racional con lo que pueden no ser más que imaginativas llamadas a establecer relacionales emocionales especiales para afrontar los problemas diarios».