El coste de la restauración frena el interés de la Diputación por el Palacio de Montortal para su colección de arte

El coste de la restauración del Palacio del Marqués de Montortal, estimado en algo más de cinco millones de euros, podría frenar el interés de ... la Diputación de Valencia por aceptar el ofrecimiento del Ayuntamiento de la ciudad para instalar allí el museo donde mostrar la colección de arte de la institución provincial. Según ha confirmado LAS PROVINCIAS, aunque no hay nada decidido todavía, en un primer momento se vio con buenos ojos la opción, pero ahora las cosas podrían ir por otro camino.

Este asunto despertó hace medio año cuando la Diputación manifestó su interés por convertir la antigua sede de Hacienda en Guillem de Castro en museo para mostrar su rica colección de arte. Pronto el Ayuntamiento de Valencia -copropietario del edificio con la institución provincial- ofreció otra alternativa para esos fondos artísticos: el Palacio de Montortal, que se encuentra en la plaza de Tetuán.

En un primer momento la Diputación consideró como factible la opción que podría situar sus cuadros en un enclave urbano marcado por la cercanía con otros espacios artísticos como son Fundación Bancaja y el Centro de Arte Hortensia Herrero. Además, la histórica construcción es vecina -tanto como colindante- del Palacio de Cervellón, sede del Archivo Histórico Municipal.

¿Será una permuta de la parte de propiedad que la Diputación tiene sobre Hacienda por el Palacio de Montortal lo que finalmente diera con la solución? La permuta podría ser la fórmula, pero las fuentes consultadas aseguran que no se ha hablado de ello, ni tampoco todavía de edificios. No obstante, insisten en que el coste de la restauración, dado el estado en el que se encuentra el inmueble de la plaza de Tetuán aleja las posibilidades.

Hay que tener en cuenta que, como informó LAS PROVINCIAS, los copropietarios de la antigua sede de Hacienda todavía no han podido acceder al edificio. Desconocen el estado en el que se encuentra. De hecho, el pasado 28 de octubre la institución provincial requirió a la Delegación de Hacienda para la entrega del inmueble después de que el pasado mayo el Tribunal Supremo dejara claro que la propiedad correspondía a las dos instancias de la Administración valenciana y no al Estado. De esta manera, la que fue la casa de Hacienda en Guillem de Castro sigue a la espera de conocer su futuro. Y ahora sobre el Palacio de Montortal sobrevuela la duda.

El inmueble de la plaza de Tetuán lo adquirió el Ayuntamiento de Valencia por 3,5 millones de euros en 2022. En un primer momento, durante el gobierno del alcalde Joan Ribó, se planteó la posibilidad de que el edificio se destinara a acoger la ampliación del Archivo Histórico de la ciudad. Esta posibilidad desapareció de la mesa en la que se estudiaban los posibles usos.

El palacio encuentra su origen en el siglo XVIII, aunque en el XIX sufrió una intervención sobre la fachada y más tarde, en 1912, se reformó el interior. El paso de los años lo fueron habitando de manera que el tiempo y el desuso imprimieron su huella. Es el único edificio histórico carente de uso en el céntrico y exclusivo enclave urbano donde se encuentra. Es vecino en la plaza del ya mencionado Palacio de Cervellón, de la sede de Fundación Bancaja y del antiguo convento de Santo Domingo, sede de Capitanía.

La antigua sede de Hacienda es una construcción de los años cincuenta que lleva la firma de los arquitectos Francisco Echenique y Luis Calvo. Se levantó bajo el estilo totalitarista y, tal como han expuesto algunos especialistas en arquitectura muestra una profunda analogía con el edificio berlinés de la Cancillería nazi en Berlín, obra de Albert Speer, arquitecto de confianza de Hitler.