Fachada del Palacio del Marqués de Montortal en la plaza de Tetuán. Iván Arlandis

El coste de la restauración frena el interés de la Diputación por el Palacio de Montortal para su colección de arte

La Corporación Provincial en un primer momento vio con buenos ojos el ofrecimiento del Ayuntamiento de Valencia I La intervención que requiere se estima que costará unos cinco millones de euros I Las dos instancias de la Administración esperan la entrega por parte del Estado de la antigua sede de Hacienda en Guillem de Castro

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:51

El coste de la restauración del Palacio del Marqués de Montortal, estimado en algo más de cinco millones de euros, podría frenar el interés de ... la Diputación de Valencia por aceptar el ofrecimiento del Ayuntamiento de la ciudad para instalar allí el museo donde mostrar la colección de arte de la institución provincial. Según ha confirmado LAS PROVINCIAS, aunque no hay nada decidido todavía, en un primer momento se vio con buenos ojos la opción, pero ahora las cosas podrían ir por otro camino.

