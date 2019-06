La convivencia no mejora en el Cabanyal pese a la lluvia de millones en obras públicas Fuente de la plaza del Rosario, por reurbanizar. / damián torres Vecinos de la plaza del Rosario denuncian altercados y escándalos nocturnos, sin que la Policía Local logre resolver los conflictos L. SORIANO/P. MORENO VALENCIA. Lunes, 3 junio 2019, 00:44

Las obras públicas que han tomado este mandato las calles del Cabanyal y el Canyamelar, además de las numerosas ayudas a particulares para la reforma de viviendas, no han sido suficientes para calmar las quejas vecinales por los problemas de convivencia en esta parte del Marítimo.

Vecinos del Canyamelar aseguran que están cansados de los ruidos, molestias y falta de civismo que generan algunos residentes sobre todo en la plaza del Rosario y sus inmediaciones y, por eso, critican que el Ayuntamiento no esté aplicando «y haciendo cumplir el decálogo de convivencia que diseñaron hace unos meses» en la concejalía de Igualdad.

La plaza está pendiente de reforma desde hace meses y debe estar «a punto de su adjudicación», señalan fuentes de la concejalía de Desarrollo Urbano, quienes precisaron que se trata de una intervención «relativamente sencilla».

El espacio donde recae el teatro El Musical será reurbanizado para frenar su degradación El Ayuntamiento ha encargado la reforma de calles que recaen a la avenida Mediterráneo

Una de las personas afectadas del barrio que prefiere mantiene su identidad en el anonimato para evitar problemas asegura que «ese decálogo donde se recogían las normas básicas de comportamiento se han quedado en aguas de borrajas porque nadie las hace cumplir».

La situación ha llegado a tal extremo que en un año ya son dos los vecinos de esta zona marinera los que han decidido marcharse del barrio, varios tienen propiedades en venta y algunos han optado por alquilar sus viviendas para apartamentos turísticos. «Luego consultas los comentarios de algunos usuarios de esos pisos y exponen que no han podido descansar del ruido que hay en la plaza del Rosario por las noches», indica un residente.

Como detallan los afectados, «hay personas que toman la calle como el patio de su casa. A toda hora juegan con el balón y emplean la fachada de la iglesia del Rosario como una portería y está toda llena de desperfectos. Han desprendido de la fachada hasta unas baldosas de cerámica centenarias. Incluso hay veces que molestan en plena misa». Añaden que tiran basuras por la calle o dentro de la fuente, lanzan botellas de plástico «y no podemos ni hacer la siesta ni escuchar el televisor».

Por las noches, el ruido no cesa «y ponen música o se ponen a tocar la guitarra». También detallan que «hay gente mayor que ni se atreve a salir a la calle a decirles que cesen en las molestias y en ocasiones cuando llamas a la Policía o no va o si acude, les dicen que paren desde el coche patrulla pero no bajan», por eso explican que «los vecinos necesitamos que el Ayuntamiento aplique las ordenanzas y que envíen a Servicios Sociales a mediar».

Fuentes municipales precisaron sobre esto que se trata de «un problema a resolver por Servicios Sociales», al tratarse de familias que han ocupado ilegalmente viviendas o que sencillamente no cumplen unas reglas mínimas de convivencia. En la plaza citada, por ejemplo, no es extraño en los meses de invierno ver como encienden alguna hoguera en la calle.

Así la cosas, lo único que avanza de momento son las obras de urbanización. La junta de gobierno aprobó el pasado viernes una modificación de proyecto a favor de la empresa Bertolín para que se encargue de la reforma de una serie de calles, tramos más bien, que habían quedado pendientes.

Se trata de la conexión de la avenida Mediterráneo con Columbretes, Millares, Escalante, Progreso, José Benlliure, los Ángeles y Padre Luis Navarro. La zona afectada se había quedado fuera del proyecto aprobado con fondos del Plan Confianza debido a que se trata del lugar por donde debía pasar la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.

Una vez descartado el plan, el actual gobierno municipal adaptó las inversiones de años anteriores. La modificación se queda en el 9,72%, por debajo del límite legal, con una inversión añadido que no alcanza los cien mil euros. En la parte sur de la avenida Mediterráneo, la otra empresa adjudicataria ya pasó por el mismo proceso, que se realiza con el criterio de ampliar aceras y renovar canalizaciones y pavimento.