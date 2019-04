El Consorcio podrá vetar las macrofiestas en el recinto de conciertos de la Marina Dos empresas se presentan a la concesión de la gran explanada, que tendrá un aforo máximo para 18.000 personas PACO MORENO Martes, 16 abril 2019, 01:19

valencia. Dos empresas se han presentado al concurso para la gestión este año de los conciertos al aire libre en el nuevo recinto que se levantará en la Marina sur. El proceso iniciado por el Consorcio Valencia 2007 se resolverá en breve dado que la concesión se inicia el 1 de mayo y se mantendrá hasta el próximo 25 de agosto. Eso sí, la entidad pública responsable de la dársena se ha guardado varias salvaguardas para evitar conflictos, como es el caso del derecho de veto de macrofestivales del estilo de las paellas universitarias del pasado viernes en La Punta.

No en vano, el Consorcio ya rechazó acoger esta actividad en 2018, por lo que el evento se trasladó al municipio de Moncada, para volver al cap i casal hace unos días con un conflicto abierto con el Ayuntamiento debido a la falta de permiso.

Esta situación no se producirá en la Marina sur, dado que el Consorcio tendrá la capacidad de eliminar del programa de conciertos aquellas actividades que considere molestas, indicaron ayer fuentes de la entidad pública. El pliego de condiciones establece como motivos de multa de 2.000 euros o resolución del contrato de concesión variar «el proyecto entregado por el Consorcio Valencia 2007 y validado por el Ayuntamiento de Valencia, sin la previa aprobación ambos entes».

El contrato es anual, ya que en los solares se ha previsto edificar naves relacionadas con la náutica

También se habla de la «realización de cualquier actividad, evento, acción comercial, actos de carácter promocional, fiesta privada, etc, en el recinto sin el consentimiento escrito del Consorcio». Haber sido penalizado dos veces con alguna de las infracciones supondrá la pérdida automática de la concesión.

La explanada tendrá 15.126 metros cuadrados para actuaciones con un aforo de hasta 18.000 personas, que gestionará una empresa a cambio de la adecuación del recinto y del pago de un canon. La concesión se otorgará desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio, con la posibilidad de una prórroga que llegará hasta el 25 de agosto. La inversión estimada ronda los 133.000 euros y el canon mínimo al alza se sitúa en 1.250 euros (IVA excluido).

Entre las instalaciones destaca la posibilidad de modular la superficie abierta al público, con el aforo máximo citado. También la presencia de un helipuerto para el caso de que se necesite un helicóptero medicalizado. Los controles de accesos contarán con vigilancia, mientras que el cerramiento se hará con soportes anclados en hormigón.

La gran explanada de la Marina sur debe albergar industria náutica y otras instalaciones incluidas en el plan de usos de la Marina, aunque se ha convertido los últimos años en uno de los escasos lugares para celebrar un concierto al aire libre. En 2017 acogió ocho eventos, mientras que un año después fueron 19 y este ejercicio se habían recibido un total de 21 solicitudes a principios del pasado marzo.

Los responsables del Consorcio ya manifestaron en 2017 su rechazo a acoger nuevos macrofestivales, sobre todo por el perjuicio del botellón posterior en los alrededores del recinto cerrado. De ahí que se incluya también en el pliego algo al respecto, como es «no cuidar del buen orden del recinto permanente. No mantener las zonas colindantes al recinto, no autorizadas, pero que puedan verse afectadas por su proximidad y por el ejercicio de su actividad, en perfectas condiciones de uso, conservación y limpieza, no actuando con la diligencia debida».

La oferta ganadora se limitará a la gestión de la explanada este verano, dado que el uso definitivo está condicionado a otro concurso que todavía no ha salido, como es la construcción de un varadero y los nuevos amarres en toda la dársena. Cuando se haga esto, a día de hoy sin plazos, Valencia dejará de tener de nuevo un emplazamiento adecuado para la celebración de conciertos de música y otro tipo de festivales al aire libre.