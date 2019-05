El Consistorio suspende los cañones de agua en El Saler al rechazarlos Medio Ambiente Pinada en la Devesa de El Saler. / m. molines La Generalitat obliga a que se haga una evaluación del impacto ambiental, mientras que Bomberos no lo considera necesario P. M. Viernes, 24 mayo 2019, 00:48

valencia. La junta de gobierno tiene previsto aprobar hoy la suspensión del contrato para la instalación de ocho torres de extinción de incendios en la Devesa de El Saler. El motivo no es otro que las dudas de la Conselleria de Medio Ambiente para avalar este sistema, al decidir que debe pasar por una evaluación ambiental. Hasta que se dilucide la necesidad de ese requisito, una de las medidas estrella para la protección de la pinada, especialmente en el entorno de los apartamentos, se guardará en un cajón.

El 29 de marzo de 2018 se adjudicó el contrato de suministro e instalación del sistema de monitorización SIDEINFO, de defensa contra incendios forestales en el parque natural de la Devesa. El encargo quedó formalizado el 2 de mayo con un plazo de ejecución de seis meses.

El expediente al que tuvo acceso ayer LAS PROVINCIAS, indica que por indicación del Servicio Devesa Albufera, se solicitó informe aclaratorio a la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente sobre la necesidad de someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental; así como a la Conselleria de Obras Públicas sobre un posible estudio de integración paisajística.

El pasado 26 de octubre se estableció una prórroga al no recibir respuesta en ninguna de las dos instancias, en concreto hasta el pasado día 2. Antes se recibió respuesta de que no era necesario el segundo estudio, aunque no ocurrió lo mismo con la evaluación de impacto ambiental. El servicio de Bomberos redactó entonces un informe donde pedían que se les excluyera de este trámite, basándose en motivos protección civil y teniendo en cuenta que el único objeto del proyecto es la respuesta a casos de emergencia. Esto ha coincidido con una nueva petición de prórroga por parte de la empresa, que no ha sido dada.

La inversión prevista es de 428.338 euros para un proyecto que prevé una torre de 24 metros, cinco de 22 metros y otras dos de 18 metros, con mangueras en las plataformas para dirigir el agua a las llamas desde una posición elevada y ser más eficaz en las tareas de extinción. Pese a este contratiempo, la Devesa cuenta con una completa red de extinción de incendios gracias a la instalación de decenas de hidrantes. Este tipo de torres ya funcionan en otros lugares, principalmente urbanizaciones rodeadas de bosque, que disponen así de una barrera de agua en caso de siniestro forestal. El sistema se completa con una red de caminos de evacuación con señalización abundante.