El Consistorio rechaza un plan para construir sobre el refugio de la calle Espada Cultura explica en un informe que es un espacio singular por ser uno de los tres ejemplos de Valencia construido sobre una parcela vacía LOLA SORIANO Lunes, 23 julio 2018, 23:52

valencia. La comisión de Urbanismo dio ayer carpetazo al Plan de Actuación Integrada (PAI) del barrio de la Seu-Xerea presentado por 'Urbanizadora Xerea S.L. que pretendía edificar sobre el refugio antiaéreo de la calle Espada 22, muy cerca de la plaza de Tetuán.

Si bien la empresa había presentado una propuesta de modificación del Plan de Protección y Reforma Interior de la Seu-Xerea y también alegaciones, el Ayuntamiento de Valencia aprobó ayer declarar desierto el concurso al que sólo se había presentado esta firma.

En el dictamen se incluye un informe de la Conselleria de Cultura que recuerda que el refugio de propiedad privada «es un Bien de Relevancia Local» y que es importante «el mantenimiento de la singularidad al ser uno de los tres ejemplos de la ciudad de refugio construido sobre una parcela vacía». Cultura también ve esencial que se mantenga la trama histórica del ámbito.

Los propietarios que quieran hacer alguna actuación tendrán que pedir licencia de forma individual y no se podrá edificar sobre el refugio. El grupo popular se abstuvo, ya que como explica el concejal Alfonso Novo, «vemos que había que poner en valor la necesidad de respetar el espacio y regenerar el barrio».

En la comisión también se aprobó, a petición de Ciudadanos y del PP, que el Ayuntamiento solicite al Colegio Alemán un plan de movilidad y un estudio acústico previo a la ampliación del centro.

También se acordó la apertura de la calle Doctor Buen de Benimàmet, «pero en lugar de hacerlo en recto, porque había mucha pendiente, se hará con una curva y haremos una modificación del planeamiento», según indican desde Desarrollo Urbano. La propuesta no ha recibido el apoyo de PP ni de Ciudadanos. «Nos hemos abstenido porque falta adquirir un suelo y todavía no está acreditado de quién es», dijo Novo. El concejal de Ciudadanos, Narciso Estellés, también se abstuvo. «Estamos de acuerdo en la apertura, pero hay una parcela que desconocen la propiedad. Derivan la posibilidad de que sea de FGV, pero este ente no se ha pronunciado». En la comisión se desestimó la denuncia de Expo Grupo al convenio para construir un hotel en la avenida de Aragón.