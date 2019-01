El Consistorio espera que el ministerio cambie la legislación Lunes, 28 enero 2019, 23:58

El concejal de Movilidad Sostenible y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, insistió ayer en la tesis de que la empresa pública no puede ir más allá del preacuerdo firmado con los trabajadores porque la Ley de la Seguridad Social no se lo permite. «Nosotros tenemos un documento propuesto que mejora mucho las condiciones de trabajo e intenta paliar la cuestión de la prejubilación ofreciendo alternativas. La ley, que entró en vigor en 2013, cambió las condiciones de la prejubilación. Es una ley del estado que nosotros no podemos cambiar, y esperamos que cambie porque los trabajadores de la EMT desarrollan un trabajo duro y sacrificado, y lo hacen de una manera responsable para dar un servicio de calidad», agregó el edil, habitual en las movilizaciones de los trabajadores contra el PP antes de ser concejal.