Así consiguieron Catalá y Vox salvar una bola de partido

El PSPV se apunta a las especulaciones sobre que la alcaldesa sustituirá a Mazón

El portavoz del grupo municipal socialista, Borja Sanjuan, se apuntó ayer a las especulaciones sobre que la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, hoy a Valencia «probablemente sea aprovechada por María José Catalá para acabar de cerrar un acuerdo en el que se entienda por qué han vuelto a admitir a dos personas investigadas por la fiscalía por supuesta corrupción dentro de su partido y dentro del gobierno de Valencia». Aunque es una teoría que corre por los mentideros del cap i casal desde hace meses, lo cierto es que tanto Catalá como el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, han dicho en varias ocasiones que están centrados en el Consistorio y en la reconstrucción, respectivamente. El segundo no se plantea, en ningún caso, ni la dimisión ni la convocatoria de elecciones. Al menos de momento.

Al respecto, Sanjuán criticó que dos personas «que hasta hace unas semanas no eran dignas ni siquiera de formar parte de Vox, ahora tienen competencias de gobierno en nuestra ciudad». «Probablemente esto tenga que ver con algún tipo de acuerdo para que Catalá suceda a Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat, pero no merecemos tener una alacaldesa que cree que la ciudad es una moneda de cambio para su futuro político», apuntó. En este sentido, aseguró que no es «lógico, ni normal, ni ético que en el Ayuntamiento de Valencia dos personas a las que hasta hace nada se miraba con sospechas de corrupción se les hayan dado competencias y se les haya puesto a volver a gestionar dinero público».Sanjuan planteó que no se sabe si Catalá acudirá a la paella de Santiago Abascal, «pero lo que debería aclarar es que si admitir dos personas investigadas por posible corrupción en el gobierno de la ciudad de Valencia, tiene que ver con que Abascal la acepte por fin como sucesora de Carlos Mazón».

Sanjuan hizo hincapié en que tiene que aclarar «si ha aceptado que vuelva la sospecha de corrupción al gobierno municipal de la ciudad a cambio de que le acepte la ultra derecha como posible sustituta Mazón para ser presidenta del Consell del Ventorro».

A este respecto, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, cargó este viernes contra el pacto de gobierno entre PP y Vox: «Catalá está fiando el futuro de Valencia a una mafia. Con amenazas, espionajes, presunta malversación, reuniones secretas… y ahora vuelven como si nada. Queremos saber qué han pactado y qué han cedido a costa de la ciudadanía».

«Una vez más, Catalá sigue a Mazón y depende de Vox para mantenerse. No gobierna ella, gobierna la extrema derecha. Es una alcaldesa débil en manos de Vox, y la gente de a pie pagamos el precio», lamentó Robles, que se preguntó «qué ha cambiado en Badenas para que ahora PP y Vox lo readmitan». «¿Por qué quiere Catalá volver a confiar en alguien investigado por la fiscalía? La crisis de gobierno continúa: cinco remodelaciones en menos de dos años. Así no se puede gobernar», remachó.