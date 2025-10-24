Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Adiós a los maceteros de Ribó: así será el mobiliario de la plaza del Ayuntamiento y de la calle Colón de Valencia
Operarios del Ayuntamiento empiezan a limpiar el barranco del Palmaret, este viernes.

Ver 11 fotos
Operarios del Ayuntamiento empiezan a limpiar el barranco del Palmaret, este viernes. IVÁN ARLANDIS

La Confederación Hidrográfica del Júcar descarga en el Ayuntamiento de Valencia la limpieza de barrancos de la cuenca del Carraixet

El organismo de cuenca autoriza al Consistorio a limpiar la rambla del Palmaret durante dos años ante la insistencia del Cap i Casal

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:39

Comenta

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha decidido que sea el Ayuntamiento de Valencia quien se encargue de la limpieza del barranco del Palmaret, que ... termina en el del Carraixet, ante la insistencia del Consistorio de que la rambla necesitaba un lavado de cara. Así lo ha confirmado este viernes la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ha visitado el barranco a su paso por Massarrojos, donde operarios retiran ramas y árboles del cauce, una labor que no se hacía «desde hace 20 años», según ha indicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  3. 3

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  4. 4 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  5. 5 Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana
  6. 6 Dos hombres hurtan una mochila en un hotel de Valencia a un turista y hallan dentro 9.000 euros en objetos y dinero
  7. 7 A prisión el hombre que ha dejado en coma a su pareja de una paliza en Cullera
  8. 8

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  9. 9 Llega a Valencia la fiesta de Open House: decenas de edificios singulares abren sus puertas gratis este fin de semana
  10. 10 El balneario natural y gratuito a una hora de Valencia: «Es ideal para el otoño, sus aguas permanecen a 25 grados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Confederación Hidrográfica del Júcar descarga en el Ayuntamiento de Valencia la limpieza de barrancos de la cuenca del Carraixet