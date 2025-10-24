La Confederación Hidrográfica del Júcar descarga en el Ayuntamiento de Valencia la limpieza de barrancos de la cuenca del Carraixet

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha decidido que sea el Ayuntamiento de Valencia quien se encargue de la limpieza del barranco del Palmaret, que ... termina en el del Carraixet, ante la insistencia del Consistorio de que la rambla necesitaba un lavado de cara. Así lo ha confirmado este viernes la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ha visitado el barranco a su paso por Massarrojos, donde operarios retiran ramas y árboles del cauce, una labor que no se hacía «desde hace 20 años», según ha indicado.

«El Ayuntamiento ha comenzado la intervención de limpieza del barranco del Palmaret en el término municipal de Valencia, en concreto en tres puntos, en Massarrojos y Carpesa», ha dicho la primera edil, que ha desvelado que pidieron a la CHJ la autorización para limpiar «aunque tenemos muy claro que no nos corresponde». «Hemos considerado que todo lo que no haga la CHJ lo haremos nosotros y lo asumiremos a pulmón, como hicimos con el nuevo cauce del Turia», ha recordado la alcaldesa.

Catalá ha explicado que no todos los ayuntamientos disponen de la capacidad económica del del Cap i Casal. «En este momento, sólo lo estamos haciendo nosotros y esto no resuelve el problema. La CHJ tiene que reconsiderar su posición y darse cuenta de que su misión fundamental, ademas de rehabilitar las infraestructuras dañadas por la dana, es limpiar los barrancos. Es impresentable que la CHJ esté esperando a que los Ayuntamientos tengan a bien realizar una limpieza de los barrancos sin un plan para todos los puntos conflictivos y sin asumir la competencia de mantener limpias las ramblas», ha asegurado Catalá.

Lo llamativo es que, tal como ha desvelado la primera edil, la CHJ ha extendido la autorización de limpieza de los barrancos tras pedirlo el Consistorio en tres ocasiones y para los próximos dos años. «Yo puedo actuar en mi término municipal, pero en lo que no es término municipal de Valencia no se está actuando, y me parece una verdadera irresponsabilidad», ha asegurado Catalá. «No se tienen que encargar los ayuntamientos. Nosotros lo hacemos porque si no no lo hace nadie», ha insistido.