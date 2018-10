Los conductores de la EMT temen más agresiones con el nuevo reglamento Comisiones Obreras exige que los trabajadores sean considerados agentes de la autoridad para que estén más seguros ÁLEX SERRANO VALENCIA. Viernes, 26 octubre 2018, 00:21

Los conductores de la EMT temen que las agresiones aumenten con el nuevo reglamento, que les hace responsables de todo lo que ocurra en el interior del autobús y les da autoridad para pedir a pasajeros que se bajen si escuchan música sin auriculares o para cambiar de sitio a dueños de mascotas si algún viajero protesta porque sufre alergia, por ejemplo. Así lo denunció ayer Comisiones Obreras, uno de los sindicatos mayoritarios en la EMT, tras conocerse el nuevo reglamento que pretende aprobar la empresa.

Por eso, piden que sean considerados agentes de la autoridad, como ya lo son profesores, personal sanitario e incluso inspectores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Este cambio normativo haría que agredir a un conductor de la EMT saliera más caro económicamente, porque se consideraría incluso delito. Los trabajadores de la empresa municipal consideran que, así, se evitarían muchas posibles agresiones. Según los datos del sindicato, el año pasado hubo entre 4 y 5 agresiones a conductores por trimestre: entre 16 y 20 al año.

NOVEDADES uMascotas El conductor tendrá que gestionar posibles conflictos entre personas con mascotas y usuarios con alergia. uRuido Es potestad del conductor velar por el buen ambiente en el interior del autobús, incluido el exceso de ruido que pueda provocar alguien que escuche la música sin auriculares. uComida Se podrá comer dentro del bus si no se ensucia.

Así las cosas, han enviado un escrito a la gerencia en la que alertan de la «sobrecarga» de tareas de los conductores, «que se van a ver incrementadas notablemente si se nos imponen nuevas obligaciones y responsabilidades». El sindicato pide, además, que se informe del reglamento en las paradas y que se confirme que todos los autobuses pueden bajar las rampas, que funcione la climatización y que el mantenimiento de los buses sea óptimo. «Sólo entonces podrán exigirle al conductor que 'transmita una sensación de confort al usuario' y que 'mantenga un ambiente agradable en el interior del bus», indican.

«Probada profesionalidad»

«A pesar de nuestra buena voluntad y de la probada profesionalidad de esta plantilla, ya les advertimos de que algunas de las nuevas responsabilidad que se nos pretenden imponer a los conductores son sencillamente imposibles de cumplir. Y pensamos presentar alegaciones para que desaparezcan del reglamento», señala el sindicato.

Comisiones Obreras también explica que será complicado mantener los horarios actuales. «Imagínate que un viajero sube al autobús y me pide que ordene a otro que lleva una mascota que se aleje de él porque el bus va lleno y es alérgico. Si tengo que perder tiempo en gestionar eso, ya no llego a cumplir el horario que me marcan. O si tengo que bajar la rampa y no funciona o si hay un coche mal aparcado», indican desde el sindicato, que también alertan de que buena parte de la flota es antigua y tiene problemas de mantenimiento que se convierten en averías durante el recorrido. Los trabajadores llevan años denunciando que el horario que tienen que cumplir es muy ajustado y que cualquier problema durante el trayecto les hace llegar tarde a las paradas, lo que acaba redundando en peor servicio para los usuarios de la EMT, tal como protestan los conductores.