Diseño inicial del Bulevar García Lorca, pendiente de la nueva planta viaria que proyecta el PP. LP

La condición del PSPV para aprobar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia: un bulevar García Lorca por el que no pase ningún coche

Los socialistas también exigen para pactar restringir un mayor número de coches, con la etiqueta B de fuera de la ciudad, adelantar un año los plazos de aplicación y ampliar la ZBE a toda la ciudad

Lola Soriano Pons

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:29

La creación de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia sigue en el aire y a la espera de que el PP se reúna con ... el PSPV con alguna propuesta nueva para tratar de llegar a acuerdos o al menos a la abstención. El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, y la edil que lleva los temas de movilidad en el partido, María Pérez, han presentado este jueves en una rueda de prensa las líneas rojas que marcan para negociar con el gobierno de María José Catalá.

