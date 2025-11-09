Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Resultados del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del sábado 8 de noviembre: primer premio, segundo, tercero, terminaciones y aproximaciones
Psicólogos de la UME, tras la dana de octubre. EFE/MDERuben Somonte

Compromís exige un plan municipal de salud mental para atender a afectados por la dana

«El dolor emocional y el trauma que sufrieron cientos de familias, niños y mayores no desaparecen con un convenio de seis meses», explica Lucía Beamud

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

Compromís per València ha registrado una moción para la próxima Comisión de Bienestar Social en la que reclama la puesta en marcha de un plan ... integral de atención psicológica y de salud mental para las personas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024. La concejala Lucía Beamud considera que el gobierno de María José Catalá «ha dejado la salud mental de la ciudadanía en manos de acciones puntuales, tardías y claramente insuficientes».

