Fachada del complejo cultural y deportivo de La Petxina. J. L. Bort

El complejo La Petxina contará con 1,3 millones de euros para reformar la piscina

La concejala de Deportes, Rocío Gil, afirma que están haciendo una inversión millonaria en este recinto tras abandono del anterior gobierno| En 2024 invirtieron 580.000 euros en obras de mejora y sumarán 1,3 millones más en trabajos de eficiencia energética

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:44

Comenta

El Ayuntamiento de Valencia ha dado luz verde al proyecto de obras de reparación y mejoras de la piscina del complejo deportivo-cultural de La ... Petxina, para el que se prevé una inversión de más de 1,3 millones de euros.

