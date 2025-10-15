El complejo La Petxina contará con 1,3 millones de euros para reformar la piscina

El Ayuntamiento de Valencia ha dado luz verde al proyecto de obras de reparación y mejoras de la piscina del complejo deportivo-cultural de La ... Petxina, para el que se prevé una inversión de más de 1,3 millones de euros.

Cane recordar que la Junta de Gobierno Local aprobó hace unas semanas el proyecto de renovación de la piscina, con un presupuesto base de 1.333.708 euros, y ahora, tal como ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil, «desde el equipo de gobierno municipal, damos un paso más en la recuperación de una instalación tan significativa para nuestra ciudad, como es la casa del deporte valenciano: el complejo deportivo de La Petxina».

Desde la concejalía de Deportes ya se ha informado a la asociación de vecinos de La Petxina de los detalles de esta intervención.

La concejala Rocío Gil ha subrayado que el «abandono de la instalación durante el gobierno de la última década obligó a cerrar parte de los espacios de La Petxina para acometer las obras de recuperación». «En este mandato –ha señalado- estamos realizando una inversión millonaria para poner al día un enclave deportivo esencial para el barrio de La Petxina y que es, además, un espacio de referencia para nuestros deportistas».

Además, la edil ha recordado que, de forma paralela a esta iniciativa, el Ayuntamiento tiene previsto invertir 1,2 millones de euros en la mejora energética del edificio de la piscina y el pabellón, incluyendo la incorporación de energías renovables. El proyecto de obras está en fase de licitación, con un presupuesto de 1.279.221 euros.

«Estamos trabajando para que esta instalación recupere la dignidad y continúe acogiendo a miles de vecinos que quieran practicar ejercicio, como han venido haciendo desde la puesta en marcha de esta instalación en 2003», ha manifestado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

Es importante destacar que el pasado 1 de octubre abrieron de nuevo las puertas la sala de musculación y fitness del centro deportivo y cultural Petxina, que había cerrado por obras para eliminar problemas de humedades y filtraciones. De este modo, arrancaron también la nueva programación de actividades dirigidas adaptadas al barrio.

Y no hay que olvidar que todas estas mejoras se van a sumir a las ya adoptadas justo cuando la Fundación Deportiva Municipal ha asumido la gestión directa de la instalación.

Actuaciones realizadas en 2024

La edil de Deportes se ha referido a las actuaciones en este centro deportivo durante el año pasado. A lo largo de 2024, ha señalado, desde la Fundación Deportiva Municipal se destinaron más de 580.000 euros a inversiones, trabajos y obras de mantenimiento en el complejo: 125.000 euros, en trabajos de mantenimiento de equipos, espacios e instalaciones; 281.501 euros, en obras para rehabilitar y reformar las cubiertas, los vestuarios y la zona exterior; 84.325 euros, a obras de reposición del falso techo de la piscina; 46.699 euros, para la reposición de pluviales, pavimentos y equipamientos de jardín; y 44.428 euros, a las obras de mejora de la ventilación y el aislamiento acústico de la maquinaria del edificio de oficinas.