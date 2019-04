Los comerciantes critican la falta de protección a los viandantes en la ordenanza Ciclistas por el centro de Valencia. / irene marsilla La asociación del centro y el Ensanche denuncia que la nueva normativa de Movilidad toma «riesgos extremos» y no resuelve errores pasados PACO MORENO Domingo, 21 abril 2019, 00:32

valencia. Es una ordenanza en algunos artículos extrema, aprobada con prisas en la última fase para que entre en vigor este mandato y que no corrige errores del pasado. Ese podría ser el resumen que hace la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y el Ensanche de la normativa de Movilidad que irá el pleno la próxima semana y que cambiará por completo la manera de circular en Valencia, sobre todo en lo referido a bicicletas, patinetes eléctricos y velocidades máximas permitidas.

«Se ha logrado implicar a la ciudadanía, que ha realizado una enorme labor con aportaciones reflexionadas y en muchos casos coincidentes de colectivos que ni siquiera se conocen ni han trabajado nunca juntos, lo que evidencia una gran preocupación por los ciudadanos», señalaron en primera instancia fuentes de la entidad, para criticar el resultado ofrecido por el gobierno municipal con el documento.

«Lamentamos la escasa escucha activa, sobre todo en aquellos aspectos que hablan de sensatez y sentido común para proteger a las personas». La asociación había presentado un total de 34 alegaciones, de las que apenas se ha estimado alguna y siempre referido a cuestiones menores. Entre las dos principales desestimadas, se encuentra la obligación de que las bicicletas cuenten con un seguro obligatorio de responsabilidad civil, así como que los usuarios tengan que circular por los carriles ciclistas cuando los haya.

«Nos han contestado que la no obligatoriedad de la circulación de bicis por carriles específicos no supone aumentar el riesgo de las personas usuarias. Por el contrario, aducen que ayuda a mejorar su seguridad, comodidad y acceso a todos los destinos. En esto no estamos de acuerdo», apostillaron. Desde la asociación indicaron que están a «favor del desarrollo de este medio de transporte, por supuesto, pero pensamos que se han tomado demasiados riesgos con esta normativa, es muy extrema», para poner como ejemplo la posibilidad de que circulen en dirección contraria en algunas calles, en concreto las de un carril y velocidad limitada a 30 kilómetros por hora.

«En muchas de las contestaciones que da el gobierno municipal a nuestras alegaciones o las de otras entidades, contestan con ejemplos de lo que sucede en otras ciudades. Ese es el problema, dado que quieren comparar con zonas donde el desarrollo de la bicicleta está muy por delante de lo que ocurre en Valencia, aunque digan lo contrario».

Entre las estimadas, una parcial ha sido que la circulación en las aceras queda reservada «exclusivamente» para los viandantes, una palabra que no estaba en el documento inicial. En el mismo sentido, otra referida a las zonas de carga y descarga, con el matiz de que el horario general será de 8 a 20 horas, excepto en aquellas donde la señalización espedifique otro. También otra sobre la conservación del pavimento de las calles peatonales y la posibilidad (no la obligación) de un registro de vehículos dedicados a la distribución de mercancías, con el propósito de facilitar los trabajos al reducirse el riesgo de la presencia de aquellos no incluidos.

Por el contrario, se ha desestimado la obligación presentada para que «cuando se circule por calles peatonales con presencia de terrazas deberá obligatoriamente bajar de la bicicleta y seguir a pie». La respuesta a esto ha sido que la normativa actual lo permite bajo ciertas condiciones. «Eso supone repetir errores, además la situación ha cambiado por completo desde que se aprobó la actual ordenanza. Sólo hay que dar una vuelta por algunas calles peatonales del centro», finalizaron. La previsión es que entre en vigor en mayo.

Los candidatos a la alcaldía del Partido Popular y Ciudadanos, María José Català y Fernando Giner, han anunciado estos días que revisarán la ordenanza en caso de poder formar gobierno después de las elecciones del próximo 26 de mayo. La primera ha adelantado la creación de un grupo de expertos para realizar una auditoría, mientras que ambos se han comprometido a revertir algunos de los carriles bici más conflictivos al dejar sólo un carril para el resto del tráfico, como el de la avenida Reino de Valencia o la avenida Burjassot.