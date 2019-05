El Colegio de Ingeniero Agrónomos recurre el nombramiento del director del Centro Mundial de Alimentación Vicente Domingo. / valenciacapitalsostenible-org El PP considera que forma parte del «enchufismo habitual de Compromís» MAR GUADALAJARA Jueves, 2 mayo 2019, 14:38

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante y el PP han presentado recursos a la decisión del alcalde de Valencia, Joan Ribó, de nombrar como director del Centro Mundial de la Alimentación a un periodista, concretamente a Vicente Domingo.

En el recurso, el Colegio de Ingenieros Agrónomos recuerdan que en la formación curricular de los estudios de Periodismo no se imparten estudios de Alimentación y, por tanto, no consideran adecuado que esté al frente de la dirección una persona sin ser profesional de la rama. En el recurso del PP también se pone en tela de juicio la decisión de Ribó, ya que el concurso estaba cerrado sólo a periodistas, algo que no consideran lógico.

A pesar de las criticas recibidas, el Consistorio sigue adelante con el proceso y ha elegido a Vicente Domingo, asesor del Ayuntamiento de Valencia, para el nuevo puesto del Centro Mundial de Alimentación de València que tendrá su sede en lo que fue la sede del Alinghi en La Marina de Valencia.

En este concurso también se presentaron periodistas como María Josep Picó, de À Punt, que obtuvo mayor valoración por méritos, pero Domingo superó los puntos al sumar mayor valoración en la presentación de una memoria de proyecto y también concurrió Alicia Ors Ausín.

Cabe destacar que en la reunión mantenida hoy entre la candidata del PP y la Unión de Profesional de Valencia, en la que se integran 41 colegios de profesionales de la ciudad, se ha abordado el asunto. María José Català ha trasladado su respaldo al Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante, porque considera que ha sido un escándalo. «Es un escándalo, forma parte del enchufismo del que nos tiene acostumbrado Compromís y el señor Ribó pensamos que excluir a los profesionales del sector de la convocatoria pública es escandaloso», dice la candidata.

Catalá critica la falta de explicación o justificación objetiva de la asignación de este cargo, ya que «si se pretendía nombrar al asesor amigo de turno se podría haber hecho a través de una designación directa y no intentando disfrazarlo en un concurso al cual no se permite presentarse a los profesionales del sector».

Català ve en la actuación del primer edil una señal: «Ribó lo que está haciendo es hacer las maletas y dejando enchufados a sus amigos, esto sólo es una muestra más del escándalo que supone la gestión de Compromís». Asimismo, se compromete a revisar ese concurso si accediera al gobierno municipal.