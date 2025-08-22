Los coches retirados por la grúa caen un 11% en un año tras los efectos de la dana

La dana se lo llevó casi todo. Para muchos, todo. Los efectos de la mayor tragedia vivida en la historia de la Comunitat Valenciana se ... dejaron notar en casi todos los aspectos de nuestras vidas, algunos tan prosaicos como la retirada de coches mal aparcados. En la oscura tarde del 29 de octubre de 2024, el agua entró a raudales, como en toda l'Horta Sud, en el almacén de la grúa situado en La Torre. Se dañaron la mitad de los remolques. Esta situación se dejó notar en la retirada de coches en las calles, que bajó un 11% si comparamos los primeros cinco meses de 2024 con los primeros cinco meses de 2025.

Según datos ofrecidos por la concejalía de Movilidad en la comisión de Patrimonio del pasado mes de junio, entre enero y mayo de 2024 se retiraron de las calles 10.140 coches, un 11% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se quedó en 8.898, tal como figura en una respuesta a una pregunta del concejal del PSPV Borja Santamaría. El efecto de la dana se dejó notar en el mes de noviembre: con menos vehículos disponibles, apenas se retiraron poco más de 900 coches, menos de la mitad de los retirados en octubre, que de hecho fue el segundo mes de 2025 con más vehículos retirados, sólo por detrás de marzo, que registró el récord de 2.576 coches, casi 300 más que en el mismo mes de 2024.

El problema de las grúas se ha dejado notar incluso en la retirada de vehículos a afectados por la dana, muchos de los cuales continúan en la ZAL, donde el Ayuntamiento permitió que se acumularan durante los meses posteriores a la tragedia. A comienzos de este verano, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, comparó la situación con la pérdida de parte del servicio municipal de grúas que tenía su base logística en la pedanía de La Torre como consecuencia del desastre. La alcaldesa puso de manifiesto el «esfuerzo muy importante» que tuvo que hacer el Consistorio en aquella ocasión para reponer esta maquinaria antes de las Fallas o con el desempeño de la Policía Local en el vaciado de más de una veintena de solares de hacinamiento de vehículos destrozados.

Y es que a los presidentes de las comisiones de falla también les preocupaba la falta de grúas, sobre todo de cara a la instalación de las carpas a comienzos del mes de marzo. El tema se trató en la última asamblea antes de las Fallas y en ella el presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Santiago Ballester, se comprometió a que no habría problema en el montaje de las carpas y que las grúas estarían disponibles.

A juicio de la portavoz adjunta del grupo municipal socialista, María Pérez, los datos de marzo, mucho más altos que el resto de meses, evidencian que si hay «voluntad política, se puede solucionar el problema del estacionamiento». «El problema es que hay cierta sensación de laxitud, de que no te van a multar, y la gente aparca donde quiere, sobre todo en zonas peatonales, y sobre todo si no ve que puede ser que no sufra ninguna consecuencia», lamenta Pérez, que también critica que no se controle el estacionamiento en la ORA más allá de las 21 horas.