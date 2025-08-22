Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una grúa retira un coche en el paseo de la Alameda. IRENE MARSILLA

Los coches retirados por la grúa caen un 11% en un año tras los efectos de la dana

La concesionaria perdió la mitad de los vehículos de que disponía porque estaban en las instalaciones municipales en La Torre el 29-O

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:01

La dana se lo llevó casi todo. Para muchos, todo. Los efectos de la mayor tragedia vivida en la historia de la Comunitat Valenciana se ... dejaron notar en casi todos los aspectos de nuestras vidas, algunos tan prosaicos como la retirada de coches mal aparcados. En la oscura tarde del 29 de octubre de 2024, el agua entró a raudales, como en toda l'Horta Sud, en el almacén de la grúa situado en La Torre. Se dañaron la mitad de los remolques. Esta situación se dejó notar en la retirada de coches en las calles, que bajó un 11% si comparamos los primeros cinco meses de 2024 con los primeros cinco meses de 2025.

