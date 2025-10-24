Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juez de Azud cita como imputado a Jorge Bellver tras ocho años de investigación
Aplicación de bioceidas para eliminar las hierbas y líquenes en el puente histórico de San José. Irene Marsilla

Cirugía en los puentes históricos del viejo cauce para eliminar plantas y malas hierbas

El Ayuntamiento de Valencia inicia el plan de choque en el viaducto de San José con la colocación de dispensadores de biocidas para eliminar las raíces, una actuación que seguirá por las otras cuatro pasarelas protegidas

Lola Soriano Pons

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:23

Comenta

Una cirugía fina y con el máximo respeto a la historia. Así se han comenzado a hacer los trabajos de conservación y limpieza de los ... puentes históricos del viejo cauce del Turia, una operación que supone la puesta en marcha de la contrata especializada en este servicio que lleva la firma de Salmer Restauración y Conservación SL.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2 Los funcionarios de la Generalitat tendrán una subida salarial en la nómina de noviembre
  3. 3 Dos hombres hurtan una mochila en un hotel de Valencia a un turista y hallan dentro 9.000 euros en objetos y dinero
  4. 4

    Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana
  5. 5 A prisión el hombre que ha dejado en coma a su pareja de una paliza en Cullera
  6. 6 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  7. 7

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  8. 8 Llega a Valencia la fiesta de Open House: decenas de edificios singulares abren sus puertas gratis este fin de semana
  9. 9 El balneario natural y gratuito a una hora de Valencia: «Es ideal para el otoño, sus aguas permanecen a 25 grados»
  10. 10 Alerta alimentaria en la Comunitat Valenciana por la venta de cúrcuma en polvo con salmonela

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cirugía en los puentes históricos del viejo cauce para eliminar plantas y malas hierbas

Cirugía en los puentes históricos del viejo cauce para eliminar plantas y malas hierbas