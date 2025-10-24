Cirugía en los puentes históricos del viejo cauce para eliminar plantas y malas hierbas

Una cirugía fina y con el máximo respeto a la historia. Así se han comenzado a hacer los trabajos de conservación y limpieza de los ... puentes históricos del viejo cauce del Turia, una operación que supone la puesta en marcha de la contrata especializada en este servicio que lleva la firma de Salmer Restauración y Conservación SL.

Las tareas se centran ahora en la eliminación de plantas, malas hierbas y líquines y el primer puente protegido en el que se está actuando es en el de San José a un paso de donde se planta la falla Na Jordana, pero como explican desde la concejalía de Patrimonio Histórico que dirige José Luis Moreno, el objetivo es primero actuar en este viaducto, para luego continuar estos trabajos en los puentes de Serranos, Trinidad, el puente del Real y del Mar.

Se ha comenzado por el de San José porque era el que más vegetación presentaba y, como destacan desde la concejalía, «es la primera vez que actúa una contrata con un presupuesto anual destinado a mimar y conservar estos cinco puentes históricos».

Cabe recordar que fue en julio cuando se formalizó el contrato, durante estos meses se han planificado las tareas, para establecer las prioridades y completar el plan de seguridad y salud y se han solicitado los permisos para acceder al Jardín del Turia con maquinaria para los trabajos en altura, y es ahora cuando se ha pasado a la acción.

Dosificadores de biocida, en el puente de San José, planta eliminada y tareas de limpieza de Salmer. Irene Marsiilla

«Con esta nueva contrata reforzamos el compromiso del Ayuntamiento con la conservación del patrimonio histórico de nuestra ciudad, un legado que forma parte de nuestra identidad, garantizando el cuidado a nuestros bienes más preciados», indica el concejal José Luis Moreno.

Cabe recordar que el contrato para estas tareas es de dos años y cuenta con prórrogas por otros dos más, y disponen de una partida anual de 135.750 euros para estas tareas.

Este mismo jueves se ha podido comprobar cómo se están aplicando dosificadores con biocidas sobre las malas hierbas y vegetación que se ha formado en el puente de San José para poder secarlas y retirarlas, una zona donde han proliferado helechos y hasta un ficus que se puede contemplar en una de las bóvedas del puente, tal como detalla Jorge Ibáñez, responsable de Salmer Restauración y Conservación SL.

Como recuerdan desde la concejalía, «durante el mandato de Rita Barberá sí se intervino en la rehabilitación integral de los puentes de Serranos y la Trinidad, pero ahora es la primera vez que se hará un seguimiento continuado de los cinco puentes históricos».

Primero se eliminará la vegetación en estos cinco puentes y luego se volverá al punto de partida, al puente de San José, para aplicar tratamientos para eliminar las humedades, las eflorescencias salinas, se hará la reposición de elementos como los sillares, mamposterías y gárgolas que se precisen, se repondrán losas de pavimento dañadas en estos puentes y se eliminarán los grafitis.

También se actuará en las bóvedas y en los laterales con la proyección de silicato alumínico, para eliminar la suciedad adherida y también se repondrán los faltantes en los tajamares de los puentes.

Vegetación enraizada en el puente de San José y dosificadores de biocidas. Irene Marsilla

De igual modo, en este proceso se empezará por el puente de San José y de forma correlativa seguirán las otras cuatro pasarelas. La idea es eliminar la vegetación en algo más de un mes en los cinco puentes y en diciembre comenzará esta segunda fase de limpieza de los puentes.

Ya de cara a la próxima anualidad también se eliminará la vegetación y se limpiarán los pretiles (laterales) del recorrido del antiguo cauce del río en el tramo de estos cinco puentes protegidos.

Por otro lado, cabe recordar que este mes de agosto también empezó ya a trabajar la contrata de limpieza y eliminación de grafitis que está pendiente de las tareas que precisen 287 elementos destacados de la ciudad, como esculturas, ornamentos y placas conmemorativas, también las 26 fachadas de monumentos, museos y salas de exposiciones dependientes de la concejalía y de un total de 462 elementos urbanos singulares, una tarea que coordina la empresa Ibidia Art SL pro un importe anual de 99.214 euros.