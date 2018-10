Un ciclista, multado por exceso de velocidad

valencia. No sólo alcohol al volante o adelantamientos a roce de manillar ponen en jaque la vida de los ciclistas. En algunas ocasiones, también los descensos 'a tumba abierta' de algunos aficionados entrañan un riesgo que a veces no parecen percibir. Y la DGT no está dispuesta a permitirlo, pues los límites son iguales para todos. Así se desprende de la multa impuesta a un vecino de Valencia de 51 años que deberá pagar 100 euros por circular demasiado rápido en Náquera.

La infracción se produjo el pasado sábado a las once de la mañana, cuando el aficionado disfrutaba del ciclismo en el kilómetro 17 de la carretera CV-310, que discurre entre Bétera, Náquera y Serra. Se trata de uno de los puntos de Valencia con mayor afluencia de deportistas de las dos ruedas, en especial durante los fines de semana. La carretera ha sido de tragedias como la que hace ya unos años costó la vida a una joven promesa del ciclismo de 19 años que fue embestido por un coche a causa de una distracción. El radar instalado por Tráfico en la zona detectó el avance del citado ciclista a 58 kilómetros por hora cuando la limitación en este tramo de la vía es de 50. Si bien no es un exceso constitutivo de delito, sí va a suponer para el ciclista el pago de 100 euros que pueden quedarse en 50 si abona la cantidad en breve plazo.

Esta sanción al ciclista no es un hecho aislado. La Dirección General de Tráfico está tratando de frenar la siniestralidad que padecen los aficionados en nuestra región con más controles que fijan la vigilancia en los vehículos a motor, pero también en las conductas inapropiadas con sillín y manillar.

Durante el mes de abril ya fueron multados tres ciclistas que circulaban a velocidades excesivas por otro tramo asfalto muy querido por los aficionados: las duras cuestas que enlazan Gandia y Barx. Uno de los deportistas interceptados por la Guardia Civil iba a 77 kilómetros por hora en un tramo limitado a 60 para todo tipo de vehículos.