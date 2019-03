Un centenar de camiones recorren Valencia para pedir el fin de la precariedad laboral

El camión de Miguel Ángel tiene 18 años y ha recorrido más de un millón y medio de kilómetros. Pero no lo puede cambiar. Lo que gana no le da para gastarse más de 100.000 euros en uno nuevo. No es el único caso. En una situación similar se encuentran Álvaro y Enrique. Todos ellos participaron en la peculiar manifestación que ayer recorrió las calles del centro de Valencia. Cerca de un centenar de vehículos pesados protestaron así por las condiciones precarias con las que tienen que trabajar.

La concentración estaba convocada por la Asociación de Transporte Portuario de la Comunitat (Asotraport). Su presidente, Álvaro Ortiz, explicó que en estos momentos están cobrando lo mismo o, incluso menos, que hace quince años. «Mientras las grandes operadoras del puerto y las navieras están ganando cada vez más dinero, los transportistas autónomos nos empobrecemos», señaló.

Ortiz indicó que el colectivo, que suma los dos mil camiones de autónomos que trabajan en el puerto, está trabajando por debajo del coste real. «Un viaje cuesta un euro y nosotros estamos cobrando 0,70», denunció. En este sentido, indicó que el Observatorio del Transporte del Ministerio de Fomento fija un coste mínimo, «y nosotros lo tenemos que hacer por menos de la mitad», aclaró. «Es un toma o la dejas. No podemos elegir. Tenemos que aceptar porque si no, no trabajamos», puntualizó el presidente de la asociación. Ante ello, precisó, no tienen más remedio que recortar horas al sueño, días de vacaciones, gastos, aguantar al máximo los camiones.

Los profesionales amenazan con parar la actividad del puerto si no se les dan soluciones

Otro de los problemas que denuncian es que están cobrando con pagarés a ciento veinte o más días. «Y nosotros el combustible, los gastos, tenemos que abonarlo cada mes», lamentó Ortiz para indicar que «estamos subvencionando a las grandes empresas». Como apuntaba una de sus pancartas: 'Somos como banqueros, pero sin dinero'.

Han decidido decir basta. Ortiz ha invitado al colectivo, aunque sean de otras asociaciones, a sumarse a las protestas, ya que si no se les dan soluciones amenazan con parar la actividad del puerto.