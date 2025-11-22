La Catedral de Valencia acoge el Jubileo Diocesano de Jóvenes Los cientos de asistentes han realizado una peregrinación por el Jardín del Turia hasta la plaza de la Virgen

La diócesis de Valencia ha celebrado este sábado el Jubileo Diocesano de Jóvenes, una jornada dirigida a participantes a partir de los 12 años, concebida como «una experiencia de encuentro, fe y alegría compartida en el corazón de la ciudad», según destacan desde la Delegación diocesana de Infancia y Juventud del Arzobispado de Valencia.

El encuentro ha comenzado a las diez de la mañana en el Centro Arrupe de Valencia, donde se ha realizado la acogida de los participantes, seguida de una oración de inicio. A partir de las once, los jóvenes han iniciado una caminata por los jardines del antiguo cauce del Turia, en un gesto simbólico de peregrinación hacia la Catedral de Valencia, donde la jornada ha culminado con un momento penitencial y la Eucaristía a las 12.30 horas que ha presidido el Arzobispo, monseñor Enrique Benavent.

Con este Jubileo, la diócesis busca «ofrecer a los jóvenes, especialmente a los adolescentes, una oportunidad única para ganar la indulgencia, renovar su fe y compartir la alegría del Evangelio», en el marco del Año Jubilar, que invita a vivir la fe «en comunidad, con entusiasmo y esperanza», señalan los delegados de Infancia y Juventud, Sergio Pelarda y María Sebastián.

Peregrinación por el Jardín del Turia de Valencia. AVAN/ VíctoR Gutiérrez

Desde la delegación han animado a los asistentes a «traer sus instrumentos musicales para llenar la jornada de ritmo y alegría».

«Hemos empezado explicando qué es la indulgencia plenaria y hemos invitado a los jóvenes a que reflexionen sobre dónde viven la fe, dónde viven la esperanza que es Cristo, y de qué manera la comparten», afirma Sergio Pelarda.

Una nueva oportunidad para vivir en comunión este Jubileo de la Esperanza y para recordar la peregrinación vivida durante este verano en Roma «una experiencia emocionante con millones de jóvenes encontrándose con el Señor y con peregrinos procedentes de diferentes países, una gracia que vivimos con muchísima alegría», añade María Sebastián.

Además, este Jubileo ha contado con la reliquia del joven italiano Carlo Acutis, canonizado por la Iglesia en septiembre de 2025, que es ejemplo de santidad para los jóvenes.

Mensaje del Papa León

El Papa León ha dirigido un mensaje a todos los jóvenes para animarlos a vivir en dos claves: crecer en la amistad con Jesús y vivir en el mundo con una misión universal, como reino de reconciliación y de paz.

Por su parte, el arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, recuerda en su carta semanal que esta jornada es convocada por la Iglesia universal para que los jóvenes celebren un momento de encuentro y de vivencia de la fe en sus diócesis, y que puedan recibir una palabra de esperanza de los pastores para su misión en nuestro mundo. Una jornada a la que ya invitó, el pasado mes de agosto, a los jóvenes peregrinos que viajaron a Roma a ser parte de este encuentro diocesano.