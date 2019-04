María José Catalá se compromete a crear una unidad específica de la Policía Local para luchar contra el botellón Rueda de prensa de María José Català. / lp La candidata del PP a la alcaldía de Valencia asegura que quiere aumentar la plantilla de Policía a los 1.700 efectivos LOLA SORIANO Lunes, 1 abril 2019, 14:20

La candidata del PP a la alcaldía de Valencia, María José Catalá, se ha reunido hoy con todos los sindicatos policiales para conocer la situación de la plantilla. Además, se ha comprometido a crear una unidad específica de la Policía Local para luchar contra el botellón. Según Catalá, el objetivo es «crear una unidad específica que se encarga de prevenir y combatir de alcohol en la vía pública, el conocido popularmente como botellón».

La candidata popular ha recordado que «el botellón es un problema que se ha extendido por más de 50 focos por toda la ciudad y requiere una actuación policial y social y desde el Ayuntamiento para reducir las molestias y suciedad que genera y, sobre todo, para concienciar a los más jóvenes de los efectos negativos que puede tener el consumo de alcohol«.

También se ha hecho eco de la demanda de los sindicatos policiales de la necesidad de recuperar la unidad central o GOES para atender situaciones como la venta ilegal en los mercados. «Este gobierno municipal transmite mucha relajación en perseguir lo ilegal, como la venta de manteros en los mercados o el botellón y lo que hay que hacer es aplicar contundencia«.

También ha lamentado que «no hay un chaleco para cada agente de policial y tampoco hay suficientes emisoras y es urgente que a la Policía se le dote de medios». Catalá ha hecho referencia a que se han perdido 100 agentes en este mandato. «Hay una plantilla de 1.512 personas. Y hay que apostar por la Policía de Barrio, que ha pasado de haber 225 a sólo 169«. También ha apuntado que en breve habrá 150 jubilaciones y que todavía no han llegado 31 agentes de una convocatoria de oposición, que no llegarán hasta final de año y otros 40 que no estarán hasta el próximo año. »Faltan unos 200 agentes y me comprometo ha que al menos un 80% de la tasa de reposición de funcionarios vaya a Policía Local y Bomberos«.

Sobre los problemas de Fallas, ha asegurado que «ha habido una mala planificación del gobierno, no de la Policía. Si faltan efectivos es imposible hacer mejor el trabajo. Y los fines de semana sólo hay 50 o 60 agentes para toda Valencia«. Al encuentro con Catalá han acudido representantes de los sindicatos de Policía Local SPPLB, UGT, CC. OO., CSIF, Sta y SIPOL.