La alcaldesa Catalá, esta mañana, en la presentación del nuevo centro sociocultural de El Pilar.

IVÁN ARLANDIS

Catalá enfría la opción del Palau: «Todos sabéis cuál ha sido siempre mi proyecto político»

Catalá, menos clara que en otras ocasiones, ha pedido «prudencia» ante el debate sucesorio

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:11

Comenta

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, seguirá siendo alcaldesa de Valencia. Al menos hasta 2027 y, claro, si de ella depende. Ante los rumores ... que la sitúan como posible presidenta de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, la primera edil ha sido menos clara que en otras ocasiones, pero sí ha deslizado un «todos sabéis cuál es mi proyecto político». Catalá ha dicho varias veces que sus aspiraciones políticas solo pasan por la Alcaldía del Cap i Casal.

