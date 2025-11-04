Catalá enfría la opción del Palau: «Todos sabéis cuál ha sido siempre mi proyecto político»

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, seguirá siendo alcaldesa de Valencia. Al menos hasta 2027 y, claro, si de ella depende. Ante los rumores ... que la sitúan como posible presidenta de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, la primera edil ha sido menos clara que en otras ocasiones, pero sí ha deslizado un «todos sabéis cuál es mi proyecto político». Catalá ha dicho varias veces que sus aspiraciones políticas solo pasan por la Alcaldía del Cap i Casal.

En medio de una expectación mediática inusitada para la presentación de un nuevo centro sociocultural en el barrio de El Pilar, la alcaldesa ha querido mostrar prudencia. «Es un proceso lo suficientemente trascendente e importante como para que mantenga una actitud respetuosa y prudente, no voy a pronunciarme», ha empezado Catalá, aunque luego ha asegurado que la intención «es resolver esto de forma ágil, vamos a seguir gestionando con máxima diligencia».

Sobre la decisión de Mazón, la primera edil ha asegurado que siempre ha mantenido «una actitud de absoluto respeto con sus decisiones y de cariño hacia él personal», antes de añadir que quería mantener «una actitud prudente y discreta». Preguntada por las palabras de Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, este lunes, la primera edil dijo que se había manifestado «respecto de la situación» que tiene el PP. «La Comunitat, y más concretamente Carlos Mazón, ha asumido su responsabilidad. Hubo otros que tampoco estuvieron y no nos dieron ayuda y no han asumido su responsabilidad», ha apuntado la alcaldesa.

Preguntada por si confía en que Vox facilite la investidura, ha dicho que «siempre han tenido una actitud responsable». Ha sido hacia el final de la comparecencia cuando ha dicho que los periodistas, y los valencianos, «saben cuál ha sido siempre» su proyecto político. En varias ocasiones la primera edil ha indicado que Valencia copa todas sus aspiraciones. En sus declaraciones no ha habido ni rastro de un «ya veremos» o «estoy a disposición de mi partido», lo que evidencia que la postura de Catalá es clara: ella quiere terminar el mandato en el Consistorio y todo parece indicar que presentarse en 2027 para revalidar la Alcaldía. Habrá que ver, eso sí, qué pasa si el PP aprieta el botón rojo de las elecciones.