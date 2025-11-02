Catalá busca alianzas con la Cámara de Comercio de España en EE. UU. para atraer empresas a Valencia

La última parada en el periplo que ha hecho la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, por Nueva York ha siso la Cámara de Comercio ... de España en EE. UU. En concreto, ha mantenido una reunión con la directora ejecutiva de esta institución, Gemma Cortijo, a quien ha trasladado la estrategia económica y de innovación del Ayuntamiento de Valencia con el objetivo de establecer alianzas estratégicas que permitan instalar empresas en Valencia que ofrezcan puestos de trabajo de calidad para los jóvenes valencianos.

Cabe recordar que la Cámara de Comercio de España- EEUU fue fundada en Nueva York en 1959 como una institución sin ánimo de lucro que fomenta los lazos económicos entre ambos países y promueve el comercio bilateral y la inversión y, entre cuyas funciones está ofrecer asesoramiento a las empresas americanas interesadas en establecerse en España.

«Es una oportunidad que las empresas norteamericanas conozcan la nueva estrategia de innovación y de internacionalización del Ayuntamiento de Valencia para ayudar al ecosistema valenciano a posicionarse en los mercados internacionales; así como la puesta en marcha de Valencia Innovation Capital, estrategia de innovación que nos sitúa como el hub de innovación tecnológica de referencia del Mediterráneo», ha afirmado la alcaldesa.

En los dos últimos años, se ha apostado por la colaboración público-privada y el resultado está dando sus frutos: «En 20 meses hemos invertido 9 millones de euros del presupuesto municipal que han generado inversiones por valor de 40 millones de euros«, ha explicado la alcaldesa.

Además, desde junio de 2023, a través de Invest in Valencia (junto a Cámara Valencia) 53 empresas han apostado por instalarse en Valencia (9 de ellas estadounidenses como IBM y Microsoft), lo que ha supuesto una importante inversión en la ciudad y 2.600 nuevos empleos cualificados.

«Valencia vuelve a jugar en las primeras ligas y el mercado estadounidense es muy interesante por su elevado potencial para generar inversión y puestos de trabajo de calidad para nuestros jóvenes», ha subrayado la alcaldesa.

Por otra parte, la concejal de Innovación y de Turismo del Ayuntamiento de Valencia, Paula Llobet, también ha mantenido encuentros con la Oficina del Desarrollo Económico de Innovación del Ayuntamiento de Nueva York y con el consejero de Turismo de Turespaña donde también han compartido puntos de vista y estrategias en estas materias.