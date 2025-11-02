Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, junto a la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de España en EE. UU, Gemma Cortijo, y los ediles Paula Llobell y José Luis Moreno. Ayto. Valencia

Catalá busca alianzas con la Cámara de Comercio de España en EE. UU. para atraer empresas a Valencia

La alcaldesa expone la estrategia de internacionalización e innovación del Ayuntamiento que ya ha atraído empresas como IBM y Microsoft

Lola Soriano Pons

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 16:48

La última parada en el periplo que ha hecho la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, por Nueva York ha siso la Cámara de Comercio ... de España en EE. UU. En concreto, ha mantenido una reunión con la directora ejecutiva de esta institución, Gemma Cortijo, a quien ha trasladado la estrategia económica y de innovación del Ayuntamiento de Valencia con el objetivo de establecer alianzas estratégicas que permitan instalar empresas en Valencia que ofrezcan puestos de trabajo de calidad para los jóvenes valencianos.

