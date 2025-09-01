La Casa del Relojero se convierte en un parking improvisado para bicis

La Casa del Relojero se convertirá a medio plazo en una nueva Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Valencia y en un Centro de recepción ... e interpretación de visitantes del Santo Cáliz, pero la realidad de hoy en día es que se ha convertido en un aparcamiento improvisado de bicicletas.

A pesar de encontrarse a un paso de la Catedral de Valencia, joya valenciana con estilos constructivos góticos, románicos, y con elementos del renacimiento, del barroco y neoclásico visitada por ciento de turistas cada día, los usuarios de bicicletas no dudan en darle un nuevo uso a este espacio para convertirlo en un parking, ya que atan con candados las ruedas a las verjas que cercan el patio interior de este edificio que se levantó sobre un solar sin uso y que se comunica con la antigua Casa del Relojero.

Si en mayo de 2024 se robaron una treintena de placas de cobre que decoraban el nuevo edificio, ahora se suma al abandono la suciedad que se acumula en el patio y el uso indebido con este aparcamiento improvisado.

Precisamente la edil socialista Maite Ibáéz critica hoy el estado de la Casa del Relojero, edificio en pleno centro histórico «que acumula basura y residuos desde que Catalá llegó al Ayuntamiento».

«Empezamos septiembre con otra imagen más del abandono de la señora Catalá al patrimonio de la ciudad de Valencia. Solo hay que pasar por la Casa del Relojero para comprobar que se ha convertido en un estercolero, con basura acumulada desde hace años. La verja sirve de aparcabicis y hasta algunas placas del revestimiento han desaparecido. Es una auténtica vergüenza», ha lamentado Ibáñez.

La concejala socialista ha recordado que este edificio no es el único que se encuentra en un «estado lamentable» como consecuencia de la «negligente gestión» de los recursos de Catalá. De hecho, ha apuntado, otros dos edificios históricos como San Vicente de la Roqueta o la Casa dels Bous, también rehabilitados por el anterior gobierno socialista, siguen pendientes de uso. «Está claro que este ayuntamiento es incapaz de cuidar su patrimonio porque el PP valenciano ni sabe gestionar ni tampoco les interesa la cultura», ha continuado.