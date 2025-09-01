Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bicis aparcadas en la Casa del Relojero de la calle Miguelete. LP

La Casa del Relojero se convierte en un parking improvisado para bicis

La edil socialista Maite Ibáñez lamenta el abandono y la suciedad que acumula el edificio situado junto a la Catedral de Valencia

S. V.

Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:03

La Casa del Relojero se convertirá a medio plazo en una nueva Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Valencia y en un Centro de recepción ... e interpretación de visitantes del Santo Cáliz, pero la realidad de hoy en día es que se ha convertido en un aparcamiento improvisado de bicicletas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  3. 3 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  4. 4

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  5. 5

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  6. 6 Controlado el incendio declarado en Montroy
  7. 7

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa
  8. 8

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  9. 9 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  10. 10

    Bienvenida a Valencia con un centenar de obras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Casa del Relojero se convierte en un parking improvisado para bicis

La Casa del Relojero se convierte en un parking improvisado para bicis