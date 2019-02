La Casa dels Bous y els Tenyidors siguen en manos municipales Martes, 12 febrero 2019, 01:08

En el auto dictado por la jueza del juzgado de lo Contencioso número 3, en cambio, no se ha admitido la petición de paralizar la caducidad de otros edificios que gestionaba la Marina Auxiliar, en concreto, la Casa dels Bous, que está junto a la Lonja en la calle Eugenia Viñes, y el edificio donde se teñían las redes de los pescadores.

En este caso, la jueza no considera que se pueda producir un perjuicio irreparable, si la sentencia diera la razón a estos vecinos, ya que no hay viviendas. Por eso, añade que la concesión «sería reparable mediante la restitución de la posesión o mediante la indemnización pecuniaria». Cabe recordar que en la Casa dels Bous el Consistorio quiere instalar un museo de la mar, pero como lamenta el presidente de la Marina Auxiliar, Melchor Gallart, «resulta que tomaron posesión del edificio diciendo que la concesión había caducado y que querían restaurarlo de inmediato y luego han mantenido al inquilino de restauración que teníamos nosotros, le cobran alquiler y no están rehabilitando el edificio». Y añade que «si en este caso alegan que el museo será un beneficio público, al menos que nos paguen por lo que costó el edificio». Y ya adelanta que van a recurrir esta decisión para tratar de conservar la Casa dels Bous.