Un cartel con un beso entre Catalá y Mazón desata la polémica en el pleno

La muestra de un cartel en el que se veía un beso entre la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el presidente en funciones ... de la Generalitat, Carlos Mazón, ha desatado la polémica en el pleno del Ayuntamiento. La primera edil ha enarbolado un informe de Secretaría del Pleno para impedir a Compromís que uno de sus concejales interviniera con el cartel sobre el atril donde están los micrófonos. Tras un receso para que el secretario informara a los grupos del documento, el pleno se ha reemprendido pero con el cartel ya retirado del atril.

La cuestión se remonta al pasado pleno, donde un edil de Compromís, Giuseppe Grezzi, intervino con el mismo cartel sobre el atril. En ese momento, el secretario leyó el reglamento del pleno, que indicaba que quienes no podían exhibir nada en tribuna era el público, pero no decía nada de los concejales. De hecho, se han exhibido banderas arcoíris o trans sin demasiado problema. Como la alcaldesa esperaba que el edil de la formación econacionalista intentara volver a mostrar este cartel, ha venido preparada: tenía un informe del secretario que decía que los concejales no podían mostrar ningún cartel desde el atril.

Ante la negativa del concejal a retirar el afiche, Catalá le ha llamado al orden dos veces y le ha amenazado con retirarle la palabra, una de las dos sanciones a que le faculta el reglamento (la otra es la expulsión del pleno). Luego, ha decidido hacer un receso de dos minutos (que ha terminado siendo de 11) en el que el secretario ha explicado el informe a los portavoces de los grupos municipales. Aunque Compromís no ha terminado de aceptar la interpretación que hacía el alto funcionario del reglamento, Grezzi ha retirado el cartel, que primero se ha pegado en el pecho y luego ha exhibido desde la bancada de Compromís.