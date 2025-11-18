Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El secretario municipal explica su informe a los portavoces del pleno municipal. IRENE MARSILLA

Un cartel con un beso entre Catalá y Mazón desata la polémica en el pleno

La alcaldesa enarbola un informe para negar a Compromís la exposición de una imagen que en la que se leía «Ni oblit ni perdó»

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:53

La muestra de un cartel en el que se veía un beso entre la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el presidente en funciones ... de la Generalitat, Carlos Mazón, ha desatado la polémica en el pleno del Ayuntamiento. La primera edil ha enarbolado un informe de Secretaría del Pleno para impedir a Compromís que uno de sus concejales interviniera con el cartel sobre el atril donde están los micrófonos. Tras un receso para que el secretario informara a los grupos del documento, el pleno se ha reemprendido pero con el cartel ya retirado del atril.

