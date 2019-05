Carriles bici viejos en calles nuevas de Valencia Usuaria del carril bici en una calle del nuevo barrio de Patraix. / irene marsilla Patraix, Quatre Carreres y las Moreras concentran la mayoría de licencias de obras y los itinerarios discurren por el espacio reservado a los peatones PACO MORENO Valencia Miércoles, 1 mayo 2019, 20:30

Tres barrios hay en plena eclosión en Valencia, Patraix, Quatre Carreres y las Moreras, donde se concentran buena parte de las licencias de edificación pedidas al Ayuntamiento este año. En todos los casos, no obstante, los carriles ciclistas están colocados sobre las aceras y con un ancho inferior a lo diseñado a finales del mandato anterior y este periodo.

El motivo de esta discrepancia es que los proyectos de urbanización se aprobaron años atrás y debido a la crisis económica, la aparición en escena de estos barrios se ha pospuesto al menos un lustro. De este modo, los nuevos vecinos tendrán que convivir con «viejos» carriles ciclistas, que discurren en ocasiones pegados al arbolado con riesgo para los usuarios por las ramas.

El Ayuntamiento mantiene las rutas ciclistas en las aceras en las zonas en desarrollo

La situación no cambiará ahora, indicaron fuentes de la concejalía de Desarrollo Urbano, debido a que la planta viaria se da por terminada al menos a corto plazo. Desde la concejalía de Movilidad no se dio ninguna explicación, como suele ser habitual, de si tienen interés en modificar esta situación en las tres zonas. El Consistorio sí que ha sacado a concurso la colocación de semáforos en varios cruces de Quatre Carreres para acabar de poner en servicio todas las calles con un presupuesto de 145.000 euros, aunque en el proyecto no se cita nada referente a las infraestructuras ciclistas.

La excepción será el nuevo barrio ahora en plena construcción entre el Hospital La Fe y la V-30. En ese caso, precisaron, el proyecto de urbanización prevé que los carriles ciclistas discurran por la calzada y con segregadores del resto del tráfico. Las obras avanzan a toda velocidad, por lo que en unos meses estará definido un nuevo trozo de callejero.

La paradoja de esta situación se debe a que el Consistorio tiene en proyecto bajar de la acera un tramo del carril ciclista de la avenida del Puerto, en concreto el que va desde el bulevar Serrería hasta el puerto. En ese caso, se situará en la calzada, en la parte próxima al bordillo, por lo que se reducirá un carril.

El sector residencial que se construye entre La Fe y la V-30 mantiene el criterio de los últimos años

La ejecución del proyecto se ha visto alterada por la detección en la Mesa de Contratación de dos ofertas iguales, referidas a otro itinerario, aunque se da por segura su adjudicación antes de que acabe el mandato el próximo 26 de mayo. Las inversiones en este apartado son una de las apuestas electorales de Compromís en los comicios.

En el barrio de Quatre Carreres, una vía de intensidad a la avenida del Puerto, la avenida Antonio Ferrandis, mantiene el carril ciclista por la acera y con la anchura inferior. En las Moreras, donde los vecinos pidieron una conexión por el viejo cauce para evitar el puente de la fallida línea 10 de Metrovalencia, la planta viaria es la misma mientras las empresas constructoras anuncian nuevas promociones, aprovechando la reactivación de la economía. En lugar de este itinerario, el Consistorio ha optado por el enlace con la Marina a través de la calle Menorca, para lo que ya ha ejecutado las obras.