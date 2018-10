El Carmen protesta por «el fracaso» de las decisiones de tráfico de Grezzi Imagen de la calle Murillo atestada de vehículos. / amics del carme Los residentes rechazan los itinerarios en bucle, alertan del descontrol de la carga y descarga y piden una estrategia peatonal diferente PACO MORENO Sábado, 20 octubre 2018, 01:19

valencia. «¡Basta de tráfico! ¡Queremos respirar!», no parece en principio una reivindicación vecinal acorde con la gestión de la movilidad que se adjudica el Ayuntamiento, pero la realidad es que los vecinos del barrio del Carmen han convocado hoy una protesta en la esquina de las calles Murillo y Villena por ese motivo, donde colgarán también unas pancartas reivindicativas.

El motivo de la concentración es, subrayaron ayer fuentes de la asociación Amics del Carme, el «fracaso de las decisiones impuestas» por el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, al afirmar que la «peatonalización promovida por el Ayuntamiento estará muy bien para los turistas y visitantes, pero para los que vivimos y trabajamos aquí es un permanente quebradero de cabeza».

Lo sucedido en las calles Carda y Murillo ha sido la gota que ha rebasado la paciencia vecinal. «Desde hace un año, cuando cambiaron algunos itinerarios en el Carmen, ha aumentado el tráfico de paso por estas calles, generando más ruido y contaminación. Toda la circulación se deriva por estas calles y los residentes son los que sufren las consecuencias», apuntaron.

Amics del Carme apuesta por alternativas como bolardos abatibles para regular la circulación Las calles Murillo y Carda registran atascos diarios por la derivación de tráfico desde otras zonas

En opinión de la entidad vecinal, las modificaciones del tráfico han generado «itinerarios imposibles y menos seguros, bucles que no sirven para nada y, sobre todo, tráfico excesivo concentrado en calles como Carda y Murillo». Fuentes de la asociación recuerdan que «por activa y por pasiva, hemos pedido al Ayuntamiento que revise el plan de calmado del tráfico, hemos solicitado la convocatoria de la Mesa de Movilidad de Ciutat Vella, incluso amparo al Síndic de Greuges para que nos devuelvan la tranquilidad y podamos volver a respirar y vivir tranquilos. ¡Pero ni caso!»

Los vecinos reiteran que quieren un «barrio peatonal, ¡por supuesto! Pero no así, no a medias, no a costa de concentrar el tránsito de coches en unas pocas calles siempre saturados. Ciutat Vella debe ser respirable, peatonal y accesible. Sí. Pero accesible para todos, no solo para los que estén de paso. No nos sirven las excusas de que si es por las obras del Mercado Central, o porque faltan las cámaras de control de tráfico. Está claro que son planes y medidas posibles, alternativas, modernas y gestionables. Queremos que el Ayuntamiento se siente con los vecinos y nos escuche».

Los bucles creados para romper los atajos han provocado que «los vecinos con derecho de servidumbre para entrar en sus garajes deben dar unos rodeos tremendos, en ocasiones salir a la ronda y volver a entrar por otra zona», comentaron. En lugar de este sistema, los residentes apuestan por alternativas como los bolardos abatibles, accionados con mandos a distancia disponibles para las personas autorizadas.

«Un año después de su implantación, se ha hecho evidente que hay un incumplimiento general de los itinerarios. Hay señales de tráfico que han desaparecido y los bucles sólo se cumplen a medias los días que la Policía Local decide salir a la calle a poner multas a troche y moche», aseguraron, para insistir en que «esta situación no puede continuar así ni un día más».

Otro motivo de crítica es el «descontrol» de la carga y descarga de mercancías. «Hay vehículos demasiado grandes que no pueden entrar en todas las calles; el pavimento se rompe y obstaculizan el paso», para apostar por un transporte llamado de última milla, con vehículos más pequeños y ecológicos. Por último, comentaron que los problemas de acceso para los vecinos hace que «surja la picaresca y se produzcan casos de conductores que circulan en dirección contraria por algunas calles, lo que no puede ser porque generan un problema y un riesgo a todos».