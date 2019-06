Una cabra en la ciudad

Recuperada una cabra en el carrer Pius XII i traslladada a les dependències de la 8ª Unitat de Districte Campanar on s'està comprovant si hi ha alguna reclamació sobre l'animal 🐐 Si no es troba el propietari, serà traslladada al Centre d'Animals Exòtics de Natzaret 🦜🦅🦚🦉🐗🐸 pic.twitter.com/TTPZO0qXLy