El Cabanyal clama contra el freno de los proyectos europeos para el barrio Viviendas pendientes de rehabilitar en una calle del barrio del Cabanyal. / consuelo chambó Vecinos y entidades culturales reconocen mejoras en limpieza y seguridad, pero exigen más rapidez en las obras pendientes PACO MORENO VALENCIA. Miércoles, 27 marzo 2019, 00:08

La calle San Pedro, epicentro de la conocida como 'zona cero', está tranquila por la mañana a la hora de entrada de los colegios. Aceras y calzada están limpias y a simple vista no se ven los montones de basura de antaño en los solares. Eso sí, demasiados solares y casas en ruinas. El barrio del Cabanyal ha cambiado este mandato con obras de reurbanización e intervenciones privadas por doquier. Pero no es lo que esperaban los residentes, al menos no todos. Tanto la asociación de vecinos o sociedades musicales como la de Poblados Marítimos ponen el acento en la paralización del Plan Edusi de fondos europeos o el Plan ARRU, gestionado junto al Ministerio de Fomento y la Generalitat, en lo que se refiere a la intervención en diversas calles y plazas de la zona.

«Hay menos problemas, pero ahora llega el buen tiempo, el verano está ahí», apunta Pepa Dasí, presidenta de la asociación de vecinos, sobre el riesgo de que se agudicen los problemas de convivencia con las familias sin recursos repartidas por el barrio, algunas en ocupaciones ilegales. «La semana que viene tenemos una reunión con trabajadoras sociales», señala.

Del Plan Edusi, un programa vigente hasta 2021 y que supondrá una inversión de 30 millones de euros en todo tipo de proyectos y equipamientos públicos, indica sencillamente que «no ha funcionado aún», para justificar la paralización en los trámites burocráticos que se han comido los plazos de este mandato.

«Un centro de mayores, un centro social,...» enumera sobre algunos de los equipamientos pendientes. Para saber que el Plan Edusi no ha funcionado sólo hay que echar un vistazo a a las obras contratadas por el gobierno municipal. Aparte de dos contratos para la gestión, se ha invertido en unos aparatos de climatización destinados al mercado municipal y se acaban de adjudicar unos medidores de contaminación.

De la misma opinión es Domingo Carles, presidente de la Sociedad Musical Poblados Marítimos. La sede de la entidad se encuentra en el 201 de la calle Escalante, una de las zonas «duras» del barrio por la inseguridad ciudadana. «Hemos recurrido a la mediación y ha funcionado», afirma sobre el trabajo conjunto con asociaciones gitanas.

«Nuestra zona es la peor; tenemos problemas de gamberradas, pintadas y esas cosas», subraya, para aportar otro argumento de lo que no ha hecho el Ayuntamiento este mandato. «Tienen muchas viviendas y han reformado muy pocas, cuando podían haber hecho mucho más», asegura.

Dasí insiste en que ha mejorado la presencia policial y la limpieza. «Es una pena, pero mientras que en cualquier calle de Valencia pasan una vez al día, aquí deben hacerlo dos. Es un gasto innecesario». Carles duda a la hora de valorar tanto la limpieza o el incremento de las patrullas policiales. «Más o menos, la cosa sigue igual», responde sobre la situación global. «Ya no hay tantos problemas por esos motivos, aunque queda mucho por hacer».

Fuentes cercanas al gobierno municipal admiten que el Plan Edusi y la parte del Plan ARRU de las obras públicas «va desesperadamente lento», citando ejemplos como las plazas Lorenzo de la Flor, la propia calle San Pedro o Los Ángeles, Luis Despuig y la plaza del Rosario. En todas hay proyectos aprobados para la reurbanización, aunque siguen sin plazos de obras.

Mientras, el Plan del Cabanyal sigue su tramitación con las alegaciones. La asociación de vecinos apoyó ayer el informe del Consell de Cultura sobre la altura de algunos edificios, entre otras razones, para recordar que pedirán más restricciones a los apartamentos turísticos y viviendas de promoción pública alrededor del hotel de 15 plantas que se levantará en la esquina de Eugenia Viñes y Doctor Marcos Sopena.