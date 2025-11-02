Blasco Ibáñez contará con semáforos inteligentes para dar prioridad a los autobuses de la EMT

Ya ha comenzado el montaje de señalética y bolardos para proteger el carril bus de la avenida Blasco Ibáñez del resto de tráfico rodado en ... determinados puntos, como por ejemplo en la parada próxima al colegio Guadalaviar, con el objetivo de aumentar su velocidad comercial. A esta medida se sumará la colocación de semáforos inteligentes para dar prioridad en este punto de la ciudad a los autobuses de la EMT.

Estas son las principales medidas que han empezado a aplicar desde el Servicio de Movilidad para mejorar la priorización del transporte público en toda la avenida de Blasco Ibáñez.

En definitiva, se trata de trabajos de señalización y priorización semafórica que permitirán la mejora de la velocidad comercial del servicio en los dos sentidos de la avenida, en un recorrido de 2.900 metros, comprendidos entre General Elio y Marí Blas de Lezo.

Inicio de las obras para poner señalética, semáforos inteligentes y detectores, en la avenida de Blasco Ibáñez. Ayto. Valencia

En cuanto a la priorización semafórica, se están instalando detectores inteligentes en cada parada de la EMT, que captarán la proximidad del autobús y activarán la orden de dar más tiempo de luz verde a los semáforos contiguos y reducen así el tiempo de espera del servicio.

Cabe destacar que la programación de las fases semafóricas se ha efectuado conjuntamente entre el Centro de Gestión de Tráfico y la EMT Valencia.

Se respetan las plazas de aparcamiento

En cuanto a los trabajos de señalización, se segrega el carril bus por elementos separadores el tramo de Blasco Ibáñez entre la avenida de Aragón y Manuel Candela. Y, en el resto de la avenida, se mantiene la exclusividad del carril EMT-taxi solo con pintura y sin elementos separadores por la existencia de plazas de estacionamiento en el carril contiguo al carril bus.

Junto con los trabajos de señalización, se están repintando también todas las marcas viarias y se mejorará la señalización vertical de toda la vía.

Estas actuaciones del Servicio de Movilidad están financiadas en un 90% por los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea.

El concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Jesús Carbonell, ha afirmado que estas actuaciones «modifican el proyecto original previsto, aprobado en la anterior legislatura, y a nuestro parecer se ajustan mejor al consenso social y a las demandas de las asociaciones vecinales, que nos pedían medidas menos agresivas y que suponían la pérdida de plazas de estacionamiento y la reducción de paradas de autobús».