Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Alineaciones confirmadas: Levante UD - RC Celta de Vigo
Señalética y bolardos en Blasco Ibáñez, junto a la avenida de Aragón, para segregar el carril bus en ese tramo, LP

Blasco Ibáñez contará con semáforos inteligentes para dar prioridad a los autobuses de la EMT

El Ayuntamiento de Valencia ya ha iniciado las obras con la instalación de señalética y bolardos para segregar el carril bus entre la avenida de Aragón y Manuel Candela y mejorar la velocidad comercial, ya que en el resto del vial sólo se marcará con pintura

Lola Soriano Pons

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

Ya ha comenzado el montaje de señalética y bolardos para proteger el carril bus de la avenida Blasco Ibáñez del resto de tráfico rodado en ... determinados puntos, como por ejemplo en la parada próxima al colegio Guadalaviar, con el objetivo de aumentar su velocidad comercial. A esta medida se sumará la colocación de semáforos inteligentes para dar prioridad en este punto de la ciudad a los autobuses de la EMT.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital
  2. 2

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  3. 3 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  4. 4

    Los errores de Mazón
  5. 5

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  6. 6

    Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón
  7. 7

    La gran noche de Raphael en Valencia
  8. 8

    ¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?
  9. 9

    El dilema del delantero se reabre para Julián Calero en el Levante
  10. 10

    Duele ver a este Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Blasco Ibáñez contará con semáforos inteligentes para dar prioridad a los autobuses de la EMT

Blasco Ibáñez contará con semáforos inteligentes para dar prioridad a los autobuses de la EMT