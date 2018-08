Bienestar Animal repara las tuberías dañadas en el refugio municipal de Benimàmet

La concejalia de Bienestar Animal, a través de los veterinarios municipales, ha puesto en funcionamiento un mecanismo que garantiza el saneamiento del refugio de animales de Benimàmet. La prioridad de esta reparación ha sido sustituir una antigua tubería de agua que tenía una fuga por una nueva de cobre. Glòria Tello, concejala de Bienestar Animal, destacó que la instalación ya funciona correctamente y que habrá intervenciones en aparatos de electricidad y aire acondicionado para continuar con la mejora.

El anuncio de la reparación llega después de las críticas realizadas por el concejal de Ciudadanos José María Bravo. El sábado, Bravo denunció las malas condiciones en las que malvivían los animales en este refugio. «No tienen un punto de agua cercano, por lo que no se puede emplear un tratamiento de limpieza para sanear las jaulas», añadió el concejal de Cs. Desde Ciudadanos no entendían cómo la concejal de Bienestar Animal no adoptaba una solución.