La biblioteca de La Torre afectada por la dana reabre la próxima semana

Juan Sanchis Valencia Jueves, 5 de junio 2025, 08:57 Comenta Compartir

El concejal de Cultura, José Luís Moreno, ha visitado este jueves la biblioteca municipal de La Torre 'Joan Churat i Saurí' para anunciar que esta instalación volverá abrir sus puertas el próximo lunes 9 de junio, en su horario habitual, después de que el Ayuntamiento la haya reformado completamente tras quedar inutilizable como consecuencia de los daños provocados por las inundaciones de la dana del pasado 29 de octubre.

Está previsto que la biblioteca Municipal reabra inicialmente con una colección de 1.013 ejemplares, 400 de ellos adquiridos en diciembre de 2024 con un contrato menor, procediendo los restantes de otras bibliotecas municipales de la ciudad. No obstante, Moreno ha informado que «antes de que acabe el año la biblioteca estará dotada con los 5000 ejemplares con que contaba originalmente».

Al respecto, el Servicio de Acción Cultural, a través de un contrato menor y de una modificación de créditos, ha destinado más de 120.000 euros para la reposición de los fondos bibliográficos y para la renovación del material informático de la Biblioteca Municipal de La Torre, que se suman a los 70.000 euros asignados a Servicios Centrales Técnicos para la reparación de las instalaciones y el suministro de mobiliario.

Esta compra de material bibliográfico permitirá que la Biblioteca Municipal de La Torre vuelva a tener en unos meses el mismo número de ejemplares que antes de la dana, con la incorporación, además, de las últimas novedades editoriales. De hecho, ya el pasado 16 de diciembre, el Servicio de Acción Cultural adjudicó el contrato menor de suministro de diverso material bibliográfico para esta biblioteca a María Consuelo Soriano Gijón, por un importe de 5.720,20 euros (IVA incluido), fondos que se suministraron antes de que acabara 2024.

Mientras se llevaban a cabo las tareas de restauración de la biblioteca, desde el pasado 14 de abril, el Ayuntamiento habilitó en La Torre un punto de lectura temporal en la segunda planta de la Alcaldía de La Torre, en el número 7 de la Calle de Benidoleig.

El personal técnico del Servicio de Acción Cultural fue el encargado de organizar y de poner a punto este espacio provisional. El citado espacio municipal contó con un fondo inicial de más de 400 títulos (los suministrados en diciembre de 2024), cuidadosamente seleccionados para ofrecer una muestra representativa del catálogo de las bibliotecas municipales de Valencia. El fondo incluía novelas para adultos, cómics y una pequeña pero variada selección de literatura infantil y juvenil. El punto de lectura temporal ha ofrecido también los servicios de préstamo y devolución de materiales bibliográficos, información y orientación bibliográfica con personal que ha ayudado en la búsqueda de títulos o recomendaciones y emisión del carné de la biblioteca para nuevas personas usuarias.

El pasado 29 de octubre, la biblioteca municipal de la pedanía de La Torre ('Joan Churat i Saurí') sufrió graves inundaciones, a consecuencia de la DANA, que afectaron a todo el espacio municipal, llegando a subir el agua a un metro de altura aproximadamente, causando daños graves en el mobiliario, los enseres, los equipos informáticos y los fondos bibliográficos. Por esta causa, alrededor de dos tercios de la colección sufrieron daños irreparables. El tercio restante estuvo expuesto a niveles de humedad extrema durante al menos una semana, lo que aumentó considerablemente el riesgo de contaminación por moho y microorganismos. Tras evaluar el alcance del deterioro, el Ayuntamiento inició las labores de retirada del fango y la rehabilitación y acondicionamiento de las dependencias, sitas en el número 16 de la Calle Castell de Cullera.

El Ayuntamiento de València constató que los libros afectados presentan deformaciones severas debido a la absorción de agua y barro, siendo dichos daños de carácter irreparable. Por su parte, los libros restantes presentaban riesgo de contaminación por moho y microorganismos. Una circunstancia advertida el pasado 7 de noviembre tanto por el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana como por el Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación de la Generalitat Valenciana.

Dado el nivel de daño sufrido por la colección bibliográfica y el riesgo significativo que supone la contaminación por moho y microorganismos, se recomendó descartar todos los ejemplares afectados (5.000). La recuperación de estos materiales no era viable debido a que los procesos para intentar recuperar los libros se-rían costosos y no asegurarían un resultado exitoso. Por dicha razón, el Servicio de Acción Cultural procedió a la eliminación de todos los materiales afectados por las inundaciones, incluso aquellos libros a los que no les llegó el agua y que fue igualmente necesario retirar para evitar mayores riesgos. Y todo ello con ba-se a criterios técnicos de seguridad, salubridad y de viabilidad de recuperación.